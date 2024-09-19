https://ria.ru/20240919/gladkov-1973722971.html

Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО

Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2024

Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО

Расходы Белгородской области на нужды специальной военной операции за все время ее проведения составили порядка 20 миллиардов рублей, большую часть расходов... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:55

2024-09-19T20:55

2024-09-19T20:55

белгородская область

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Расходы Белгородской области на нужды специальной военной операции за все время ее проведения составили порядка 20 миллиардов рублей, большую часть расходов составляет восстановление домов и социальных объектов, а также выплаты по ранениям и потерям мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона. Глава региона отметил, что региональные расходы на нужды спецоперации за всё время её проведения составили порядка 20 миллиардов рублей. При этом с начала 2024 года они составили порядка семи миллиардов рублей. "Мы не можем не восстанавливать наши дома, школы, социальные объекты. У нас также много выплат по ранениям, по потерям мирных жителей. Порядка 20 миллиардов рублей у нас – это затраты по всем направлениям с начала СВО", – сообщил Гладков. В четверг вечером Гладков проводит большую прямую линию на региональном телевидении, в ходе которой отвечает на вопросы жителей.

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, общество