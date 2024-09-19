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Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
20:55 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gladkov-1973722971.html
Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО
Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО - РИА Новости, 19.09.2024
Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО
Расходы Белгородской области на нужды специальной военной операции за все время ее проведения составили порядка 20 миллиардов рублей, большую часть расходов... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:55
2024-09-19T20:55
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Расходы Белгородской области на нужды специальной военной операции за все время ее проведения составили порядка 20 миллиардов рублей, большую часть расходов составляет восстановление домов и социальных объектов, а также выплаты по ранениям и потерям мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона. Глава региона отметил, что региональные расходы на нужды спецоперации за всё время её проведения составили порядка 20 миллиардов рублей. При этом с начала 2024 года они составили порядка семи миллиардов рублей. "Мы не можем не восстанавливать наши дома, школы, социальные объекты. У нас также много выплат по ранениям, по потерям мирных жителей. Порядка 20 миллиардов рублей у нас – это затраты по всем направлениям с начала СВО", – сообщил Гладков. В четверг вечером Гладков проводит большую прямую линию на региональном телевидении, в ходе которой отвечает на вопросы жителей.
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белгородская область, вячеслав гладков, общество
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество

Гладков рассказал о тратах Белгородской области на нужды СВО

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Расходы Белгородской области на нужды специальной военной операции за все время ее проведения составили порядка 20 миллиардов рублей, большую часть расходов составляет восстановление домов и социальных объектов, а также выплаты по ранениям и потерям мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона.
Глава региона отметил, что региональные расходы на нужды спецоперации за всё время её проведения составили порядка 20 миллиардов рублей. При этом с начала 2024 года они составили порядка семи миллиардов рублей.
«
"Мы не можем не восстанавливать наши дома, школы, социальные объекты. У нас также много выплат по ранениям, по потерям мирных жителей. Порядка 20 миллиардов рублей у нас – это затраты по всем направлениям с начала СВО", – сообщил Гладков.
В четверг вечером Гладков проводит большую прямую линию на региональном телевидении, в ходе которой отвечает на вопросы жителей.
 
Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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