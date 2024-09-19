Рейтинг@Mail.ru
Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/germaniya-1973626719.html
Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ
Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ
Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо с обращением... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:25
2024-09-19T13:25
в мире
украина
германия
нато
министерство обороны германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_c5fe8ca89a97004a4a35179322f1f32c.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо с обращением минфина страны после запроса министерства обороны. "Учитывая постоянно ухудшающуюся военную обстановку на Украине, существует серьезный риск того, что Украина без значительного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в ходе оборонной кампании..., незапланированная нужда в примерно 397 миллионах евро стала очевидной в последние недели", - говорится в письме. Минфин страны призвал принять решение немедленно, чтобы ФРГ успела выделить помощь до конца года. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html
https://ria.ru/20240917/estoniya-1973211167.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934512891_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5984dab02ace37b6a03a0235e8624d57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато, министерство обороны германии
В мире, Украина, Германия, НАТО, Министерство обороны Германии
Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ

Reuters: Германия одобрит доппомощь Украине в размере 397 миллионов долларов

© AP Photo / Markus SchreiberОфицеры Бундесвера
Офицеры Бундесвера - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры Бундесвера . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо с обращением минфина страны после запроса министерства обороны.
"Учитывая постоянно ухудшающуюся военную обстановку на Украине, существует серьезный риск того, что Украина без значительного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в ходе оборонной кампании..., незапланированная нужда в примерно 397 миллионах евро стала очевидной в последние недели", - говорится в письме.
Украинский военный со снарядом калибра 155 миллиметров - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В ЕК рассказали, на что потрачены первые доходы от российских активов
17 сентября, 11:14
Минфин страны призвал принять решение немедленно, чтобы ФРГ успела выделить помощь до конца года.
В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Алар Карис - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Президент Эстонии заявил об усталости Запада от поддержки Украины
17 сентября, 16:42
 
В миреУкраинаГерманияНАТОМинистерство обороны Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала