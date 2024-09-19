https://ria.ru/20240919/germaniya-1973626719.html

Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ

Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Германия одобрит дополнительную военную помощь Украине, пишут СМИ

Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо с обращением... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

2024-09-19T13:25

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нато

министерство обороны германии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Германия намерена одобрить дополнительную военную помощь Украине в размере 397 миллионов долларов, передает агентство Reuters со ссылкой на письмо с обращением минфина страны после запроса министерства обороны. "Учитывая постоянно ухудшающуюся военную обстановку на Украине, существует серьезный риск того, что Украина без значительного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в ходе оборонной кампании..., незапланированная нужда в примерно 397 миллионах евро стала очевидной в последние недели", - говорится в письме. Минфин страны призвал принять решение немедленно, чтобы ФРГ успела выделить помощь до конца года. В августе немецкие СМИ сообщали, что Германия вынуждена сократить военную помощь Украине, поскольку, согласно текущему бюджетному планированию правительства ФРГ, теперь новые средства на эти цели не выделяются. Уточнялось, что уже одобренные поставки все еще будут осуществляться, но дополнительные заявки от немецкого министерства обороны больше не должны будут утверждаться, согласно распоряжению канцлера ФРГ. Позднее канцлер Олаф Шольц заверил, что Германия останется крупнейшим донором помощи Украине в Европе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240917/aktivy-1973127356.html

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в мире, украина, германия, нато, министерство обороны германии