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Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию - РИА Новости, 19.09.2024
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00:50 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/gaz-1973535831.html
Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию
Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию - РИА Новости, 19.09.2024
Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию
Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в течение пяти лет через плавучий терминал... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T00:50
2024-09-19T00:50
греция
европа
восточная европа
кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в течение пяти лет через плавучий терминал регазификации компании Gastrade в Александруполисе на севере Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Сегодня компания Venture Global объявила о заключении обязывающего соглашения о регазификации СПГ и его продаже на рынки Центральной и Восточной Европы через плавучую установку Gastrade в Александруполисе. Соглашение предусматривает поставку 1 миллиона тонн в год в течение пяти лет, начиная с 2025 года, что соответствует 25% от общей мощности терминала в Александруполисе. СПГ будет поставляться с терминалов Venture Global в Луизиане, США", - сообщило агентство. Как отмечается в заявлении, новый терминал в Александруполисе и "Вертикальный коридор" будут иметь "жизненно важное значение для укрепления энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, обеспечивая новый маршрут альтернативных поставок газа в регион". "Venture Global рада расширить наши регазификационные мощности в Европе за счет нового терминала СПГ в Александруполисе в Греции. Этот шаг еще больше укрепит наш бизнес за счет увеличения цепочек поставок СПГ, включая производство, отгрузку и регазификацию СПГ. Являясь основным пунктом поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу, эта стратегически важная инфраструктура будет иметь решающее значение для диверсификации энергоснабжения региона", - заявил генеральный директор компании Майк Сейбел (Mike Sabel). Как ранее сообщила компания-оператор терминала Gastrade, коммерческая эксплуатация плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе начнется 1 октября. Терминал в Александруполисе предполагалось запустить в коммерческую эксплуатацию в конце 2023 – начале 2024 года, но запуск несколько раз откладывался. Терминал станет новой точкой входа для СПГ. В год может быть регазифицировано 5,5 миллиарда кубометров. FSRU в Александруполисе рассматривается Европой как проект стратегического значения, поскольку он позволяет диверсифицировать источники энергоснабжения Старого континента. Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминал Ревитуса. В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна с завершением строительства терминала в порту Александруполиса сможет полностью заменить российский газ.
https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html
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греция, европа, восточная европа, кириакос мицотакис
Греция, Европа, Восточная Европа, Кириакос Мицотакис
Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию

Американская Venture Global договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию

CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в течение пяти лет через плавучий терминал регазификации компании Gastrade в Александруполисе на севере Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
"Сегодня компания Venture Global объявила о заключении обязывающего соглашения о регазификации СПГ и его продаже на рынки Центральной и Восточной Европы через плавучую установку Gastrade в Александруполисе. Соглашение предусматривает поставку 1 миллиона тонн в год в течение пяти лет, начиная с 2025 года, что соответствует 25% от общей мощности терминала в Александруполисе. СПГ будет поставляться с терминалов Venture Global в Луизиане, США", - сообщило агентство.
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Как отмечается в заявлении, новый терминал в Александруполисе и "Вертикальный коридор" будут иметь "жизненно важное значение для укрепления энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, обеспечивая новый маршрут альтернативных поставок газа в регион".
"Venture Global рада расширить наши регазификационные мощности в Европе за счет нового терминала СПГ в Александруполисе в Греции. Этот шаг еще больше укрепит наш бизнес за счет увеличения цепочек поставок СПГ, включая производство, отгрузку и регазификацию СПГ. Являясь основным пунктом поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу, эта стратегически важная инфраструктура будет иметь решающее значение для диверсификации энергоснабжения региона", - заявил генеральный директор компании Майк Сейбел (Mike Sabel).
Как ранее сообщила компания-оператор терминала Gastrade, коммерческая эксплуатация плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе начнется 1 октября.
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Терминал в Александруполисе предполагалось запустить в коммерческую эксплуатацию в конце 2023 – начале 2024 года, но запуск несколько раз откладывался. Терминал станет новой точкой входа для СПГ. В год может быть регазифицировано 5,5 миллиарда кубометров.
FSRU в Александруполисе рассматривается Европой как проект стратегического значения, поскольку он позволяет диверсифицировать источники энергоснабжения Старого континента.
Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминал Ревитуса. В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна с завершением строительства терминала в порту Александруполиса сможет полностью заменить российский газ.
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