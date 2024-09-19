https://ria.ru/20240919/gaz-1973535831.html

Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию

Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию - РИА Новости, 19.09.2024

Американская компания договорилась о поставке СПГ в Европу через Грецию

Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в течение пяти лет через плавучий терминал... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T00:50

2024-09-19T00:50

2024-09-19T00:50

греция

европа

восточная европа

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 19 сен - РИА Новости. Американская компания Venture Global подписала соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в течение пяти лет через плавучий терминал регазификации компании Gastrade в Александруполисе на севере Греции, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. "Сегодня компания Venture Global объявила о заключении обязывающего соглашения о регазификации СПГ и его продаже на рынки Центральной и Восточной Европы через плавучую установку Gastrade в Александруполисе. Соглашение предусматривает поставку 1 миллиона тонн в год в течение пяти лет, начиная с 2025 года, что соответствует 25% от общей мощности терминала в Александруполисе. СПГ будет поставляться с терминалов Venture Global в Луизиане, США", - сообщило агентство. Как отмечается в заявлении, новый терминал в Александруполисе и "Вертикальный коридор" будут иметь "жизненно важное значение для укрепления энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы, обеспечивая новый маршрут альтернативных поставок газа в регион". "Venture Global рада расширить наши регазификационные мощности в Европе за счет нового терминала СПГ в Александруполисе в Греции. Этот шаг еще больше укрепит наш бизнес за счет увеличения цепочек поставок СПГ, включая производство, отгрузку и регазификацию СПГ. Являясь основным пунктом поставки СПГ в Центральную и Восточную Европу, эта стратегически важная инфраструктура будет иметь решающее значение для диверсификации энергоснабжения региона", - заявил генеральный директор компании Майк Сейбел (Mike Sabel). Как ранее сообщила компания-оператор терминала Gastrade, коммерческая эксплуатация плавучего терминала регазификации СПГ (FSRU) в Александруполисе начнется 1 октября. Терминал в Александруполисе предполагалось запустить в коммерческую эксплуатацию в конце 2023 – начале 2024 года, но запуск несколько раз откладывался. Терминал станет новой точкой входа для СПГ. В год может быть регазифицировано 5,5 миллиарда кубометров. FSRU в Александруполисе рассматривается Европой как проект стратегического значения, поскольку он позволяет диверсифицировать источники энергоснабжения Старого континента. Сейчас Греция получает трубопроводный газ из России и Азербайджана, а также СПГ, поступающий на терминал Ревитуса. В начале мая 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис говорил, что страна с завершением строительства терминала в порту Александруполиса сможет полностью заменить российский газ.

https://ria.ru/20240917/spg-1973091673.html

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

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греция

европа

восточная европа

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греция, европа, восточная европа, кириакос мицотакис