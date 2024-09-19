https://ria.ru/20240919/frantsiya-1973424087.html

"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет

"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет - РИА Новости, 19.09.2024

"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет

Французские депутаты запустили процесс отстранения от власти президента. Пока совершили только первый шаг и мало кто верит в успех этой затеи. Но вынесенное на... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:00

2024-09-19T08:08

в мире

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франция

эммануэль макрон

франсуа олланд

габриэль атталь

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французские депутаты запустили процесс отстранения от власти президента. Пока совершили только первый шаг и мало кто верит в успех этой затеи. Но вынесенное на днях парламентом решение само по себе уникально. О том, что ждет Эммануэля Макрона, и о тонкостях процедуры его возможного смещения — в материале РИА Новости."Знакомство с демократией"Он сделал все возможное для импичмента: от непопулярных реформ последних лет, выводивших на улицы тысячи человек, до роспуска парламента и досрочных выборов, на которых победу одержал наспех сформированный левый блок "Новый народный фронт" (NFP).Макрон убрал с поста премьер-министра своего ставленника Габриэля Атталя, но на этом компромиссы закончились. Воспользовавшись Олимпийскими играми, президент демонстративно затягивал утверждение нового главы правительства и его кабинета.Левые на правах победителей, разумеется, требовали назначить их кандидата, бывшую сотрудницу парижской мэрии Люси Кастет. Макрон в ультимативной форме отказал.И в "Непокоренной Франции" (LFI, основная партия в NFP) выступили с инициативой импичмента. Это, по словам лидера фракции Матильды Пано, — "политический ответ, соразмерный антидемократическому перевороту, который осуществляет президент".Бюро Национального собрания утвердило соответствующую резолюцию. Из 22 членов высшего исполнительного органа нижней палаты ее поддержали 12.Противники президента празднуют победу. "Макронистам пришлось заново познакомиться с демократией", — отметила Пано."Это беспрецедентное событие для Пятой республики (создана в 1958-м. — Прим. ред.)", — добавила она. И не только. Лишь однажды французские депутаты сместили главу государства — Жюля Греви в далеком 1887-м. Но он под их давлением ушел сам, процедуры импичмента еще не существовало. Что касается Пятой республики, то когда в 2016-м в отставку пытались отправить Франсуа Олланда, Бюро Нацсобрания это пресекло.Тернистый путь к импичментуСторонники президента раскритиковали левых. Экс-премьер Атталь, ныне глава фракции "Возрождение" (партия основана Макроном), назвал все это "объявлением войны нашим институтам", а авторов инициативы — "агентами перманентной дестабилизации". Упомянутый Олланд, кстати, тоже осудил NFP.Тем не менее теперь предстоит долгая и сложная процедура, прописанная в 68-й статье французской конституции.Из бюро резолюция поступила в юридическую комиссию при нижней палате, оценивающую соответствие документа основному закону страны. Сроки рассмотрения не детерминированы.Если там дадут бумаге ход, то ее внесут в повестку дня очередного заседания парламента. Это должно произойти не позже, чем на 15-й день после решения комиссии.Затем — голосование. Причем не за или против импичмента, а о том, может ли парламент взять на себя полномочия по смещению президента, то есть временно стать так называемым Высоким судом.Тут нужны две трети голосов. Меньше — вопрос закрыт.Больше — нужно еще одобрение сената.Если вдруг и верхняя палата за импичмент, учреждают Высокий суд. А при нем — бюро из 12 депутатов, чтобы вновь изучить резолюцию. Полномочия этого органа обширны, вплоть до права вызывать главу государства для объяснений.Бюро предоставляет отчет "судьям", проводят дебаты и — итоговое голосование. Опять требуется большинство в две трети. Лишь после этого президент слагает полномочия. Назначают выборы, а обязанности главы государства временно исполняет председатель сената."Это все кино"В общем, шансов на успех у "Непокоренной Франции" практически нет. Некоторые партнеры LFI по блоку уже выступили против импичмента.Так, в Социалистической партии считают, что неизбежный провал этой инициативы лишь укрепит позиции президента, легитимизирует его. "Мы не хотим отдавать победу Эммануэлю Макрону", — объяснили социалисты.У консервативного "Национального объединения" (RN, бывший "Национальный фронт" Ле Пен) свои резоны. Уступив на выборах NFP, RN получило все же достаточно мандатов, чтобы блокировать парламентские решения. А левый премьер Кастет (если бы ее назначили) для правых ничем не лучше очередного макроновского ставленника Мишеля Барнье."Это все кино, оно не удастся", — прокомментировал ситуацию депутат от RN Себастьян Шеню.Но процесс запущен, и, учитывая размытые сроки, это рискует существенно замедлить работу парламента, и без того раздираемого противоречиями. А президенту теперь еще сложнее продвигать свои идеи, ведь любой неосторожный шаг способен укрепить позиции его противников. В частности, левых, которые, по крайней мере, впервые в истории страны преодолели один из многих этапов на пути к импичменту.

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в мире, европа, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, габриэль атталь