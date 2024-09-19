Рейтинг@Mail.ru
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.09.2024 (обновлено: 08:08 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/frantsiya-1973424087.html
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет - РИА Новости, 19.09.2024
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет
Французские депутаты запустили процесс отстранения от власти президента. Пока совершили только первый шаг и мало кто верит в успех этой затеи. Но вынесенное на... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:00
2024-09-19T08:08
в мире
европа
франция
эммануэль макрон
франсуа олланд
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_dd828ea3df0c7e5bd8bf0c8ea840e503.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французские депутаты запустили процесс отстранения от власти президента. Пока совершили только первый шаг и мало кто верит в успех этой затеи. Но вынесенное на днях парламентом решение само по себе уникально. О том, что ждет Эммануэля Макрона, и о тонкостях процедуры его возможного смещения — в материале РИА Новости."Знакомство с демократией"Он сделал все возможное для импичмента: от непопулярных реформ последних лет, выводивших на улицы тысячи человек, до роспуска парламента и досрочных выборов, на которых победу одержал наспех сформированный левый блок "Новый народный фронт" (NFP).Макрон убрал с поста премьер-министра своего ставленника Габриэля Атталя, но на этом компромиссы закончились. Воспользовавшись Олимпийскими играми, президент демонстративно затягивал утверждение нового главы правительства и его кабинета.Левые на правах победителей, разумеется, требовали назначить их кандидата, бывшую сотрудницу парижской мэрии Люси Кастет. Макрон в ультимативной форме отказал.И в "Непокоренной Франции" (LFI, основная партия в NFP) выступили с инициативой импичмента. Это, по словам лидера фракции Матильды Пано, — "политический ответ, соразмерный антидемократическому перевороту, который осуществляет президент".Бюро Национального собрания утвердило соответствующую резолюцию. Из 22 членов высшего исполнительного органа нижней палаты ее поддержали 12.Противники президента празднуют победу. "Макронистам пришлось заново познакомиться с демократией", — отметила Пано."Это беспрецедентное событие для Пятой республики (создана в 1958-м. — Прим. ред.)", — добавила она. И не только. Лишь однажды французские депутаты сместили главу государства — Жюля Греви в далеком 1887-м. Но он под их давлением ушел сам, процедуры импичмента еще не существовало. Что касается Пятой республики, то когда в 2016-м в отставку пытались отправить Франсуа Олланда, Бюро Нацсобрания это пресекло.Тернистый путь к импичментуСторонники президента раскритиковали левых. Экс-премьер Атталь, ныне глава фракции "Возрождение" (партия основана Макроном), назвал все это "объявлением войны нашим институтам", а авторов инициативы — "агентами перманентной дестабилизации". Упомянутый Олланд, кстати, тоже осудил NFP.Тем не менее теперь предстоит долгая и сложная процедура, прописанная в 68-й статье французской конституции.Из бюро резолюция поступила в юридическую комиссию при нижней палате, оценивающую соответствие документа основному закону страны. Сроки рассмотрения не детерминированы.Если там дадут бумаге ход, то ее внесут в повестку дня очередного заседания парламента. Это должно произойти не позже, чем на 15-й день после решения комиссии.Затем — голосование. Причем не за или против импичмента, а о том, может ли парламент взять на себя полномочия по смещению президента, то есть временно стать так называемым Высоким судом.Тут нужны две трети голосов. Меньше — вопрос закрыт.Больше — нужно еще одобрение сената.Если вдруг и верхняя палата за импичмент, учреждают Высокий суд. А при нем — бюро из 12 депутатов, чтобы вновь изучить резолюцию. Полномочия этого органа обширны, вплоть до права вызывать главу государства для объяснений.Бюро предоставляет отчет "судьям", проводят дебаты и — итоговое голосование. Опять требуется большинство в две трети. Лишь после этого президент слагает полномочия. Назначают выборы, а обязанности главы государства временно исполняет председатель сената."Это все кино"В общем, шансов на успех у "Непокоренной Франции" практически нет. Некоторые партнеры LFI по блоку уже выступили против импичмента.Так, в Социалистической партии считают, что неизбежный провал этой инициативы лишь укрепит позиции президента, легитимизирует его. "Мы не хотим отдавать победу Эммануэлю Макрону", — объяснили социалисты.У консервативного "Национального объединения" (RN, бывший "Национальный фронт" Ле Пен) свои резоны. Уступив на выборах NFP, RN получило все же достаточно мандатов, чтобы блокировать парламентские решения. А левый премьер Кастет (если бы ее назначили) для правых ничем не лучше очередного макроновского ставленника Мишеля Барнье."Это все кино, оно не удастся", — прокомментировал ситуацию депутат от RN Себастьян Шеню.Но процесс запущен, и, учитывая размытые сроки, это рискует существенно замедлить работу парламента, и без того раздираемого противоречиями. А президенту теперь еще сложнее продвигать свои идеи, ведь любой неосторожный шаг способен укрепить позиции его противников. В частности, левых, которые, по крайней мере, впервые в истории страны преодолели один из многих этапов на пути к импичменту.
европа
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147235/97/1472359716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e331d54b149678f0226ce63c2fa0903.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, франция, эммануэль макрон, франсуа олланд, габриэль атталь
В мире, Европа, Франция, Эммануэль Макрон, Франсуа Олланд, Габриэль Атталь
"Это объявление войны". Такого в Европе не было сто лет

Противники Макрона преодолели первое препятствие на пути к смещению президента

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкЗдание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Здание Бурбонского дворца в Париже, где заседает нижняя палата парламента Франции — Национальная ассамблея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Французские депутаты запустили процесс отстранения от власти президента. Пока совершили только первый шаг и мало кто верит в успех этой затеи. Но вынесенное на днях парламентом решение само по себе уникально. О том, что ждет Эммануэля Макрона, и о тонкостях процедуры его возможного смещения — в материале РИА Новости.

"Знакомство с демократией"

Он сделал все возможное для импичмента: от непопулярных реформ последних лет, выводивших на улицы тысячи человек, до роспуска парламента и досрочных выборов, на которых победу одержал наспех сформированный левый блок "Новый народный фронт" (NFP).
© AP Photo / Thomas PadillaЛидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Лидер коалиции левых партий Новый народный фронт Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Thomas Padilla
Лидер коалиции левых партий "Новый народный фронт" Жан-Люк Меланшон во время выступления после второго тура выборов в Национальное собрание Франции
Макрон убрал с поста премьер-министра своего ставленника Габриэля Атталя, но на этом компромиссы закончились. Воспользовавшись Олимпийскими играми, президент демонстративно затягивал утверждение нового главы правительства и его кабинета.
Левые на правах победителей, разумеется, требовали назначить их кандидата, бывшую сотрудницу парижской мэрии Люси Кастет. Макрон в ультимативной форме отказал.
И в "Непокоренной Франции" (LFI, основная партия в NFP) выступили с инициативой импичмента. Это, по словам лидера фракции Матильды Пано, — "политический ответ, соразмерный антидемократическому перевороту, который осуществляет президент".
Бюро Национального собрания утвердило соответствующую резолюцию. Из 22 членов высшего исполнительного органа нижней палаты ее поддержали 12.
Противники президента празднуют победу. "Макронистам пришлось заново познакомиться с демократией", — отметила Пано.
"Это беспрецедентное событие для Пятой республики (создана в 1958-м. — Прим. ред.)", — добавила она. И не только. Лишь однажды французские депутаты сместили главу государства — Жюля Греви в далеком 1887-м. Но он под их давлением ушел сам, процедуры импичмента еще не существовало. Что касается Пятой республики, то когда в 2016-м в отставку пытались отправить Франсуа Олланда, Бюро Нацсобрания это пресекло.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-президент Франции Франсуа Олланд
Экс-президент Франции Франсуа Олланд на церемонии прощания с Жаком Шираком в Париже - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Экс-президент Франции Франсуа Олланд

Тернистый путь к импичменту

Сторонники президента раскритиковали левых. Экс-премьер Атталь, ныне глава фракции "Возрождение" (партия основана Макроном), назвал все это "объявлением войны нашим институтам", а авторов инициативы — "агентами перманентной дестабилизации". Упомянутый Олланд, кстати, тоже осудил NFP.
© AP Photo / Aurelien MorissardГабриэль Атталь
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выступает с речью после второго тура выборов в законодательные органы - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
Габриэль Атталь
Тем не менее теперь предстоит долгая и сложная процедура, прописанная в 68-й статье французской конституции.
Из бюро резолюция поступила в юридическую комиссию при нижней палате, оценивающую соответствие документа основному закону страны. Сроки рассмотрения не детерминированы.
Если там дадут бумаге ход, то ее внесут в повестку дня очередного заседания парламента. Это должно произойти не позже, чем на 15-й день после решения комиссии.
Затем — голосование. Причем не за или против импичмента, а о том, может ли парламент взять на себя полномочия по смещению президента, то есть временно стать так называемым Высоким судом.
Тут нужны две трети голосов. Меньше — вопрос закрыт.
Больше — нужно еще одобрение сената.
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСенат Франции
Сенат Франции проголосовал за смягчение санкций против России - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Сенат Франции
Если вдруг и верхняя палата за импичмент, учреждают Высокий суд. А при нем — бюро из 12 депутатов, чтобы вновь изучить резолюцию. Полномочия этого органа обширны, вплоть до права вызывать главу государства для объяснений.
Бюро предоставляет отчет "судьям", проводят дебаты и — итоговое голосование. Опять требуется большинство в две трети. Лишь после этого президент слагает полномочия. Назначают выборы, а обязанности главы государства временно исполняет председатель сената.

"Это все кино"

В общем, шансов на успех у "Непокоренной Франции" практически нет. Некоторые партнеры LFI по блоку уже выступили против импичмента.
Так, в Социалистической партии считают, что неизбежный провал этой инициативы лишь укрепит позиции президента, легитимизирует его. "Мы не хотим отдавать победу Эммануэлю Макрону", — объяснили социалисты.
У консервативного "Национального объединения" (RN, бывший "Национальный фронт" Ле Пен) свои резоны. Уступив на выборах NFP, RN получило все же достаточно мандатов, чтобы блокировать парламентские решения. А левый премьер Кастет (если бы ее назначили) для правых ничем не лучше очередного макроновского ставленника Мишеля Барнье.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМишель Барнье
Мишель Барнье - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Мишель Барнье
"Это все кино, оно не удастся", — прокомментировал ситуацию депутат от RN Себастьян Шеню.
Но процесс запущен, и, учитывая размытые сроки, это рискует существенно замедлить работу парламента, и без того раздираемого противоречиями. А президенту теперь еще сложнее продвигать свои идеи, ведь любой неосторожный шаг способен укрепить позиции его противников. В частности, левых, которые, по крайней мере, впервые в истории страны преодолели один из многих этапов на пути к импичменту.
 
В миреЕвропаФранцияЭммануэль МакронФрансуа ОлландГабриэль Атталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала