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Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол - РИА Новости, 19.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:05 19.09.2024 (обновлено: 12:08 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/frantsija-1973593307.html
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол - РИА Новости, 19.09.2024
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол
Политические круги Франции серьёзно отнеслись к заявлениям президента России Владимира Путина насчёт вовлечения страны в конфликт на Украине, заявил посол... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:05
2024-09-19T12:08
специальная военная операция на украине
россия
украина
франция
владимир путин
дмитрий песков
алексей мешков
нато
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Политические круги Франции серьёзно отнеслись к заявлениям президента России Владимира Путина насчёт вовлечения страны в конфликт на Украине, заявил посол России во Франции Алексей Мешков. Президент России ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. "Конечно, в политических кругах, политологи очень серьёзно отнеслись к заявлениям нашего президента. Естественно, была русофобская группа, которая опять пытается навязать тезис о том, что Россия бряцает ядерным оружием, о чём президент не говорил, и есть такая вредненькая группка, которая пишет и говорит: "А это вообще никакие проблемы, не надо слушать, что говорят русские. Русские никогда не пойдут на какие-то серьёзные шаги, так что будьте спокойны, будем действовать как действовали, не имея каких-либо красных линий"", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24". Более того, посол отметил, что в соответствии с опросом общественного мнения, который прошёл на прошлой неделе, тема России и Украины заняла "где-то шестое - седьмое место" в приоритете внимания французских обывателей. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240914/ssha-1972685192.html
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960727278.html
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россия, украина, франция, владимир путин, дмитрий песков, алексей мешков, нато, сво
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Франция, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Алексей Мешков, НАТО, СВО
Во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине, заявил посол

Посол Мешков: во Франции серьезно отнеслись к заявлениям Путина по Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАлексей Мешков
Алексей Мешков - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Алексей Мешков . Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Политические круги Франции серьёзно отнеслись к заявлениям президента России Владимира Путина насчёт вовлечения страны в конфликт на Украине, заявил посол России во Франции Алексей Мешков.
Президент России ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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"Конечно, в политических кругах, политологи очень серьёзно отнеслись к заявлениям нашего президента. Естественно, была русофобская группа, которая опять пытается навязать тезис о том, что Россия бряцает ядерным оружием, о чём президент не говорил, и есть такая вредненькая группка, которая пишет и говорит: "А это вообще никакие проблемы, не надо слушать, что говорят русские. Русские никогда не пойдут на какие-то серьёзные шаги, так что будьте спокойны, будем действовать как действовали, не имея каких-либо красных линий"", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
Более того, посол отметил, что в соответствии с опросом общественного мнения, который прошёл на прошлой неделе, тема России и Украины заняла "где-то шестое - седьмое место" в приоритете внимания французских обывателей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции России на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно чёткое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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Посол России прокомментировал планы Франции отправить войска на Украину
19 июля, 14:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлексей МешковНАТОСВО
 
 
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