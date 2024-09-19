В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ
Economist: Финляндия опасается, что Аландские острова уязвимы перед Россией
© iStock.com / GwengoatГород Мариехамн, Аландские острова, Финляндия
© iStock.com / Gwengoat
Город Мариехамн, Аландские острова, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финские чиновники опасаются, что демилитаризованные Аландские острова уязвимы перед Россией, однако местные жители не хотят изменения статуса островов, сообщает журнал Economist.
Шведоязычные Аландские острова являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов также освобождены от военной службы.
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"Она (демилитаризация) просто так сильно усложняет жизнь", - приводит журнал слова чиновника, который занимается планированием обороны островов. Другое должностное лицо отметило, что Россия якобы могла подготовиться перерезать кабели вокруг островов.
Генерал в отставке и депутат Пекка Товери считает, что статус островов выгоден лишь России. Он опасается, что РФ помешает силам НАТО, которые будут в случае обострения ситуации отправлены в Финляндию.
Однако, отмечает Economist, местные жители отвергают подобные рассуждения, считая их популистскими. Политики Аландских островов также указывают на то, что отказываться от международных договоренностей было бы опасно.
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Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже.
Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Финляндии, тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов - так называемый Аландский договор.
После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.
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