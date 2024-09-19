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В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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19:34 19.09.2024 (обновлено: 19:43 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973715164.html
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ
Финские чиновники опасаются, что демилитаризованные Аландские острова уязвимы перед Россией, однако местные жители не хотят изменения статуса островов, сообщает РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:34
2024-09-19T19:43
в мире
аландские острова
россия
финляндия
нато
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финские чиновники опасаются, что демилитаризованные Аландские острова уязвимы перед Россией, однако местные жители не хотят изменения статуса островов, сообщает журнал Economist. Шведоязычные Аландские острова являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов также освобождены от военной службы. "Она (демилитаризация) просто так сильно усложняет жизнь", - приводит журнал слова чиновника, который занимается планированием обороны островов. Другое должностное лицо отметило, что Россия якобы могла подготовиться перерезать кабели вокруг островов. Генерал в отставке и депутат Пекка Товери считает, что статус островов выгоден лишь России. Он опасается, что РФ помешает силам НАТО, которые будут в случае обострения ситуации отправлены в Финляндию. Однако, отмечает Economist, местные жители отвергают подобные рассуждения, считая их популистскими. Политики Аландских островов также указывают на то, что отказываться от международных договоренностей было бы опасно. Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже. Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Финляндии, тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов - так называемый Аландский договор. После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.
https://ria.ru/20240912/nato-1972267154.html
https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html
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в мире, аландские острова, россия, финляндия, нато
В мире, Аландские острова, Россия, Финляндия, НАТО
В Финляндии боятся уязвимости Аландских островов перед Россией, пишут СМИ

Economist: Финляндия опасается, что Аландские острова уязвимы перед Россией

© iStock.com / GwengoatГород Мариехамн, Аландские острова, Финляндия
Город Мариехамн, Аландские острова, Финляндия - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© iStock.com / Gwengoat
Город Мариехамн, Аландские острова, Финляндия. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финские чиновники опасаются, что демилитаризованные Аландские острова уязвимы перед Россией, однако местные жители не хотят изменения статуса островов, сообщает журнал Economist.
Шведоязычные Аландские острова являются самоуправляемыми и демилитаризованными, что означает отсутствие военного присутствия в регионе в мирное время. Они также нейтрализованы, а это означает, что провинция должна быть исключена из возможного конфликта. Жители Аландских островов также освобождены от военной службы.
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"Она (демилитаризация) просто так сильно усложняет жизнь", - приводит журнал слова чиновника, который занимается планированием обороны островов. Другое должностное лицо отметило, что Россия якобы могла подготовиться перерезать кабели вокруг островов.
Генерал в отставке и депутат Пекка Товери считает, что статус островов выгоден лишь России. Он опасается, что РФ помешает силам НАТО, которые будут в случае обострения ситуации отправлены в Финляндию.
Однако, отмечает Economist, местные жители отвергают подобные рассуждения, считая их популистскими. Политики Аландских островов также указывают на то, что отказываться от международных договоренностей было бы опасно.
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Аландские острова были впервые демилитаризованы после Крымской войны в 1856 году на мирных переговорах в Париже.
Демилитаризация была подтверждена Лигой Наций в 1921 году. Как сообщается на сайте министерства иностранных дел Финляндии, тогда же было принято обязательство заключить многостороннее соглашение о демилитаризации и нейтрализации Аландских островов - так называемый Аландский договор.
После Второй мировой войны демилитаризация была подтверждена Парижским мирным договором в 1947 году.
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