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Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
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17:52 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973695900.html
Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ
Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024
Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ
Финляндия не отреагировала на просьбу ЕС принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа, сославшись на то, что у нее в приоритете помощь... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:52
2024-09-19T17:52
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финляндия не отреагировала на просьбу ЕС принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа, сославшись на то, что у нее в приоритете помощь пациентам, эвакуированным с Украины, сообщил финский общественный вещатель Yle. Ранее Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев. "Ресурсы Финляндии ограничены, и Финляндия уже приняла решение отдать приоритет Украине в вопросах помощи с эвакуацией пациентов", - говорится в сообщении Yle со ссылкой на финское министерство социальных дел и здравоохранения. Ведомство указало, что Финляндия помогает Газе, участвуя в международных гуманитарных организациях. Как сообщает Yle, Швеция также отказалась оказать медицинскую помощь эвакуированным из Газы палестинцам. По словам шведского министра здравоохранения Акко Анкарберг Юханссон, которые приводит Yle, помощь Швеции заключается в направлении необходимого медицинского оборудования. Она считает, что так можно помочь большему количеству людей, чем при отдельной эвакуации.
https://ria.ru/20240913/ukraina-1972585340.html
финляндия
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сектор газа
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в мире, финляндия, украина, швеция, евросоюз, еврокомиссия, сектор газа
В мире, Финляндия, Украина, Швеция, Евросоюз, Еврокомиссия, Сектор Газа
Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ

Yle: Финляндия не примет на лечение беженцев из Газы из-за украинцев

© AP Photo / Ramez HabboubДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ramez Habboub
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финляндия не отреагировала на просьбу ЕС принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа, сославшись на то, что у нее в приоритете помощь пациентам, эвакуированным с Украины, сообщил финский общественный вещатель Yle.
Ранее Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев.
"Ресурсы Финляндии ограничены, и Финляндия уже приняла решение отдать приоритет Украине в вопросах помощи с эвакуацией пациентов", - говорится в сообщении Yle со ссылкой на финское министерство социальных дел и здравоохранения. Ведомство указало, что Финляндия помогает Газе, участвуя в международных гуманитарных организациях.
Как сообщает Yle, Швеция также отказалась оказать медицинскую помощь эвакуированным из Газы палестинцам. По словам шведского министра здравоохранения Акко Анкарберг Юханссон, которые приводит Yle, помощь Швеции заключается в направлении необходимого медицинского оборудования. Она считает, что так можно помочь большему количеству людей, чем при отдельной эвакуации.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Финляндия и Швеция разрешают ВСУ бить своим оружием по России, сообщили СМИ
13 сентября, 18:08
 
В миреФинляндияУкраинаШвецияЕвросоюзЕврокомиссияСектор Газа
 
 
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