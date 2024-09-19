https://ria.ru/20240919/finlyandiya-1973695900.html

Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ

Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.09.2024

Финляндия отказалась принимать на лечение беженцев из Газы, пишут СМИ

Финляндия не отреагировала на просьбу ЕС принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа, сославшись на то, что у нее в приоритете помощь... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:52

2024-09-19T17:52

2024-09-19T17:52

в мире

финляндия

украина

швеция

евросоюз

еврокомиссия

сектор газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297334_0:31:3069:1757_1920x0_80_0_0_66bba62dddc7c72d0a688beef7612345.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Финляндия не отреагировала на просьбу ЕС принять на лечение тяжелораненых мирных жителей из сектора Газа, сославшись на то, что у нее в приоритете помощь пациентам, эвакуированным с Украины, сообщил финский общественный вещатель Yle. Ранее Еврокомиссия направила странам-членам Евросоюза просьбу принять на лечение тысячи нуждающихся в лечении палестинцев. "Ресурсы Финляндии ограничены, и Финляндия уже приняла решение отдать приоритет Украине в вопросах помощи с эвакуацией пациентов", - говорится в сообщении Yle со ссылкой на финское министерство социальных дел и здравоохранения. Ведомство указало, что Финляндия помогает Газе, участвуя в международных гуманитарных организациях. Как сообщает Yle, Швеция также отказалась оказать медицинскую помощь эвакуированным из Газы палестинцам. По словам шведского министра здравоохранения Акко Анкарберг Юханссон, которые приводит Yle, помощь Швеции заключается в направлении необходимого медицинского оборудования. Она считает, что так можно помочь большему количеству людей, чем при отдельной эвакуации.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972585340.html

финляндия

украина

швеция

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, украина, швеция, евросоюз, еврокомиссия, сектор газа