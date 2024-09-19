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Фильм о липецких бойцах СВО стал призером ялтинского телекинофорума - РИА Новости, 19.09.2024
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Липецкая область
 
12:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/film-1973593823.html
Фильм о липецких бойцах СВО стал призером ялтинского телекинофорума
Фильм о липецких бойцах СВО стал призером ялтинского телекинофорума - РИА Новости, 19.09.2024
Фильм о липецких бойцах СВО стал призером ялтинского телекинофорума
Документальный фильм о липецких бойцах СВО "ШтурмА", снятый региональными журналистами, признан лучшим в номинации "Вместе победим!" на Международном ялтинском... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:08
2024-09-19T12:08
липецкая область
игорь артамонов
сво
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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Документальный фильм о липецких бойцах СВО "ШтурмА", снятый региональными журналистами, признан лучшим в номинации "Вместе победим!" на Международном ялтинском телекинофоруме, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что часть съемок авторы фильма - липчане Максим Тарасов и Виталий Меренцев - сделали в зоне спецоперации, на передовой. Представленная на форуме работа — это часть документального цикла "Родина Героев", в который входят ленты "АртА", "Метис", "Путь" и "Тулвеке". "Пока наши парни на передовой бьются за победу, в тылу своя битва — за правду. Чтобы никто не мог ее исказить и оспорить, чтобы героев знали. Потому что журналистика говорит языком фактов. Поздравляю съемочную группу с заслуженной наградой. Достойно. И это подтверждено на международном уровне", — прокомментировал Артамонов. Международный ялтинский телекинофорум "Мы вместе!" проводится более 20 лет. Он объединяет деятелей кино, телевидения и журналистики России, СНГ и других стран. В этом году программа форума была посвящена 10-летию воссоединения Крыма и России. Всего на форум представили 185 работ.
https://ria.ru/20240919/artamonov-1973579232.html
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игорь артамонов, сво
Липецкая область, Игорь Артамонов, СВО

Фильм о липецких бойцах СВО стал призером ялтинского телекинофорума

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий
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ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Документальный фильм о липецких бойцах СВО "ШтурмА", снятый региональными журналистами, признан лучшим в номинации "Вместе победим!" на Международном ялтинском телекинофоруме, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что часть съемок авторы фильма - липчане Максим Тарасов и Виталий Меренцев - сделали в зоне спецоперации, на передовой. Представленная на форуме работа — это часть документального цикла "Родина Героев", в который входят ленты "АртА", "Метис", "Путь" и "Тулвеке".
"Пока наши парни на передовой бьются за победу, в тылу своя битва — за правду. Чтобы никто не мог ее исказить и оспорить, чтобы героев знали. Потому что журналистика говорит языком фактов. Поздравляю съемочную группу с заслуженной наградой. Достойно. И это подтверждено на международном уровне", — прокомментировал Артамонов.
Международный ялтинский телекинофорум "Мы вместе!" проводится более 20 лет. Он объединяет деятелей кино, телевидения и журналистики России, СНГ и других стран. В этом году программа форума была посвящена 10-летию воссоединения Крыма и России. Всего на форум представили 185 работ.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Артамонов: выполним все задачи, поставленные президентом
Вчера, 11:16
 
Липецкая областьИгорь АртамоновСВО
 
 
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