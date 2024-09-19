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Сериал о российских спецкорах выйдет в сети 19 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
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10:28 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/film-1973570763.html
Сериал о российских спецкорах выйдет в сети 19 сентября
Сериал о российских спецкорах выйдет в сети 19 сентября - РИА Новости, 19.09.2024
Сериал о российских спецкорах выйдет в сети 19 сентября
Сериал "Спецкоры" о российских журналистах, которые работают в горячих точках и освещают события современной истории, выходит в сети 19 сентября, сообщили РИА... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T10:28
2024-09-19T10:28
турция
белоруссия
культура
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сериал "Спецкоры" о российских журналистах, которые работают в горячих точках и освещают события современной истории, выходит в сети 19 сентября, сообщили РИА Новости в кинокомпании "Триикс Медиа". "Премьера сериала "Спецкоры" (рабочее название "Новые русские СМИ") о российских специальных корреспондентах, работающих в зарубежных корпунктах и освещающих ключевые события современной истории, состоится 19 сентября в социальных сетях", - говорится в сообщении. В центре сюжета Арабская весна, Евромайдан, попытка государственного переворота в Турции, провокация в сирийской Думе, а также протесты в Белоруссии. Фильм рассказывает историю главного героя - спецкора Максима Потапова, которого назначили главой ближневосточного бюро телеканала NRM. Как отметила генпродюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, при создании киноленты было важно отразить истории российских журналистов, которые каждый день рискуют жизнью в горячих точках по всему миру ради того, чтобы объективно отразить события реальности. Именно их смелость и отвага вдохновили создателей киноленты. Режиссером сериала выступил Денис Нейманд, над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов. Роли исполнили Петр Рыков, Анна Попова, Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов и другие. "У проекта есть главная особенность. Его герои становятся участниками реальных событий в разные годы начала ХХI века, которые повлияли на ход мировой истории. Учитывая наше желание передать достоверность произошедшего через художественные образы, потребовалось глубокое осмысление данных событий", - рассказал Нейманд. По словам исполнителя главной роли Петра Рыкова, его герой Максим Потапов, как и многие журналисты, сталкивается с очень интересными ситуациями, проблемами и становится свидетелем знаковых событий. "И главное, у них есть чувство долга рассказывать людям правду", - отметил он. Картина состоит из восьми серий, первые две из них будут доступны для просмотра на официальной странице кинокомпании "Триикс Медиа" во "ВКонтакте". Все серии выйдут на одной из онлайн-платформ.
https://ria.ru/20240903/simonjan-1970207140.html
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60
353
60
турция, белоруссия, культура
Турция, Белоруссия, Культура
Сериал о российских спецкорах выйдет в сети 19 сентября

Сериал "Спецкоры" о российских журналистах выходит в соцсетях 19 сентября

© Fotolia / Mikhail Malyshev Кинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Fotolia / Mikhail Malyshev
Кинозал. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Сериал "Спецкоры" о российских журналистах, которые работают в горячих точках и освещают события современной истории, выходит в сети 19 сентября, сообщили РИА Новости в кинокомпании "Триикс Медиа".
"Премьера сериала "Спецкоры" (рабочее название "Новые русские СМИ") о российских специальных корреспондентах, работающих в зарубежных корпунктах и освещающих ключевые события современной истории, состоится 19 сентября в социальных сетях", - говорится в сообщении.
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В центре сюжета Арабская весна, Евромайдан, попытка государственного переворота в Турции, провокация в сирийской Думе, а также протесты в Белоруссии. Фильм рассказывает историю главного героя - спецкора Максима Потапова, которого назначили главой ближневосточного бюро телеканала NRM.
Как отметила генпродюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко, при создании киноленты было важно отразить истории российских журналистов, которые каждый день рискуют жизнью в горячих точках по всему миру ради того, чтобы объективно отразить события реальности. Именно их смелость и отвага вдохновили создателей киноленты.
Режиссером сериала выступил Денис Нейманд, над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов. Роли исполнили Петр Рыков, Анна Попова, Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов и другие.
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"У проекта есть главная особенность. Его герои становятся участниками реальных событий в разные годы начала ХХI века, которые повлияли на ход мировой истории. Учитывая наше желание передать достоверность произошедшего через художественные образы, потребовалось глубокое осмысление данных событий", - рассказал Нейманд.
По словам исполнителя главной роли Петра Рыкова, его герой Максим Потапов, как и многие журналисты, сталкивается с очень интересными ситуациями, проблемами и становится свидетелем знаковых событий. "И главное, у них есть чувство долга рассказывать людям правду", - отметил он.
Картина состоит из восьми серий, первые две из них будут доступны для просмотра на официальной странице кинокомпании "Триикс Медиа" во "ВКонтакте". Все серии выйдут на одной из онлайн-платформ.
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