https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html

Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины

Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины - РИА Новости, 19.09.2024

Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины

Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития региона по всем сферам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:05

2024-09-19T19:05

2024-09-19T19:05

вологодская область

экономика

вологодская область

георгий филимонов

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906598667_0:0:2854:1606_1920x0_80_0_0_2e06d4cc52f81e8e989a048112b0dce8.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития региона по всем сферам, сообщает пресс-служба облправительства. В четверг Филимонов провел оперативное совещание с региональным правительством. "Поручаю каждому департаменту правительства Вологодской области подготовить программу отраслевого развития на пять лет. Контроль – за председателем правительства Вологодской области Александром Михайловичем Мордвиновым", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, перед правительством региона на сегодняшний день стоит задача не только сохранить набранный темп работы, но и увеличить его. Таким образом, каждому будущему министерству будет установлен KPI, которым можно измерить эффективность работы до конца этого года, а затем спланировать показатели на следующий год и пятилетку. Филимонов также добавил, что каждый год анализируется 66 макроиндикаторов по каждой отрасли. Он предложил отрисовать траекторию развития не с таким грандиозным количеством показателей по каждому министерству. "Наша задача в том, чтобы индикаторы, в первую очередь, отражали реальное состояние развития отрасли, которое, в том числе оценивается жителями. Это можно назвать индексом социального благополучия", – отметил Филимонов. Кроме того, в рамках совещания обсудили вопрос административной реформы. "У нас уже начинается масштабная реорганизация структуры правительства области и центральных органов исполнительной власти. Есть понимание, концепция и алгоритм дорожной карты, стратегия конкретных действий. Запустим эту работу с 1 октября", - сообщил Филимонов. Он напомнил, что в ходе административной реформы департаменты областного правительства будут преобразованы в министерства по отраслям, также изменится и штатная численность ведомств. При этом за основу структурной реорганизации органов власти будет взята модель правительства Подмосковья.

https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html

https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973175711.html

https://ria.ru/20240919/mural-1973708850.html

вологодская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, вологодская область, георгий филимонов, россия