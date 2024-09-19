https://ria.ru/20240919/filimonov-1973710310.html
Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины
Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины - РИА Новости, 19.09.2024
Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития Вологодчины
Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития региона по всем сферам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:05
2024-09-19T19:05
2024-09-19T19:05
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития региона по всем сферам, сообщает пресс-служба облправительства. В четверг Филимонов провел оперативное совещание с региональным правительством. "Поручаю каждому департаменту правительства Вологодской области подготовить программу отраслевого развития на пять лет. Контроль – за председателем правительства Вологодской области Александром Михайловичем Мордвиновым", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба. По его словам, перед правительством региона на сегодняшний день стоит задача не только сохранить набранный темп работы, но и увеличить его. Таким образом, каждому будущему министерству будет установлен KPI, которым можно измерить эффективность работы до конца этого года, а затем спланировать показатели на следующий год и пятилетку. Филимонов также добавил, что каждый год анализируется 66 макроиндикаторов по каждой отрасли. Он предложил отрисовать траекторию развития не с таким грандиозным количеством показателей по каждому министерству. "Наша задача в том, чтобы индикаторы, в первую очередь, отражали реальное состояние развития отрасли, которое, в том числе оценивается жителями. Это можно назвать индексом социального благополучия", – отметил Филимонов. Кроме того, в рамках совещания обсудили вопрос административной реформы. "У нас уже начинается масштабная реорганизация структуры правительства области и центральных органов исполнительной власти. Есть понимание, концепция и алгоритм дорожной карты, стратегия конкретных действий. Запустим эту работу с 1 октября", - сообщил Филимонов. Он напомнил, что в ходе административной реформы департаменты областного правительства будут преобразованы в министерства по отраслям, также изменится и штатная численность ведомств. При этом за основу структурной реорганизации органов власти будет взята модель правительства Подмосковья.
https://ria.ru/20240919/zaem-1973605232.html
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экономика, вологодская область, георгий филимонов, россия
Вологодская область, Экономика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил сформировать пятилетнюю программу развития региона по всем сферам, сообщает пресс-служба облправительства.
В четверг Филимонов провел оперативное совещание с региональным правительством.
"Поручаю каждому департаменту правительства Вологодской области подготовить программу отраслевого развития на пять лет. Контроль – за председателем правительства Вологодской области Александром Михайловичем Мордвиновым", – сказал Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
По его словам, перед правительством региона на сегодняшний день стоит задача не только сохранить набранный темп работы, но и увеличить его.
Таким образом, каждому будущему министерству будет установлен KPI, которым можно измерить эффективность работы до конца этого года, а затем спланировать показатели на следующий год и пятилетку.
Филимонов также добавил, что каждый год анализируется 66 макроиндикаторов по каждой отрасли. Он предложил отрисовать траекторию развития не с таким грандиозным количеством показателей по каждому министерству.
"Наша задача в том, чтобы индикаторы, в первую очередь, отражали реальное состояние развития отрасли, которое, в том числе оценивается жителями. Это можно назвать индексом социального благополучия", – отметил Филимонов.
Кроме того, в рамках совещания обсудили вопрос административной реформы.
"У нас уже начинается масштабная реорганизация структуры правительства области и центральных органов исполнительной власти. Есть понимание, концепция и алгоритм дорожной карты, стратегия конкретных действий. Запустим эту работу с 1 октября", - сообщил Филимонов.
Он напомнил, что в ходе административной реформы департаменты областного правительства будут преобразованы в министерства по отраслям, также изменится и штатная численность ведомств.
При этом за основу структурной реорганизации органов власти будет взята модель правительства Подмосковья
.