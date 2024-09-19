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СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны - РИА Новости, 19.09.2024
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07:57 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/evakuatsiya-1973553745.html
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
США составили планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Wall... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:57
2024-09-19T07:57
сша
израиль
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США составили планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Wall Street Journal. "США сформулировали планы по эвакуации американцев… из Ливана", - пишет издание. Отмечается, что планы предусматривают вывоз из Ливана порядка 50 тысяч граждан США на гражданских морских судах по Средиземному морю на Кипр. По данным госдепа США, которые приводит газета, на 2022 год в Ливане проживали около 86 тысяч американцев. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240919/ostin-1973553261.html
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сша, израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
США, Израиль, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны

WSJ: США спланировали эвакуацию из Ливана на случай войны ЦАХАЛ и "Хезболлы"

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский БТР направляется к границе сектора Газа
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский БТР направляется к границе сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США составили планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Wall Street Journal.
"США сформулировали планы по эвакуации американцев… из Ливана", - пишет издание.
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Отмечается, что планы предусматривают вывоз из Ливана порядка 50 тысяч граждан США на гражданских морских судах по Средиземному морю на Кипр.
По данным госдепа США, которые приводит газета, на 2022 год в Ливане проживали около 86 тысяч американцев.
В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
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СШАИзраильЛиванХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ мире
 
 
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