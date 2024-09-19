https://ria.ru/20240919/evakuatsiya-1973553745.html
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны - РИА Новости, 19.09.2024
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
США составили планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Wall... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T07:57
2024-09-19T07:57
2024-09-19T07:57
сша
израиль
ливан
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902863364_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd806b6bf27581375f461d1eb3a4d77d.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. США составили планы эвакуации своих граждан из Ливана на случай масштабного конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлах", сообщает газета Wall Street Journal. "США сформулировали планы по эвакуации американцев… из Ливана", - пишет издание. Отмечается, что планы предусматривают вывоз из Ливана порядка 50 тысяч граждан США на гражданских морских судах по Средиземному морю на Кипр. По данным госдепа США, которые приводит газета, на 2022 год в Ливане проживали около 86 тысяч американцев. В среду вечером источник РИА Новости сообщал, что в разных районах Ливана взорвались средства связи у членов движения "Хезболлах". Затем министерство связи Ливана сообщило, что взорвавшиеся рации Icom V82 не были лицензированы. По последним данным минздрава страны, в результате второй волны взрывов пострадали 450 человек, погибли 20. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения в результате случившегося получили более 2,8 тысячи человек, 12 погибли.
https://ria.ru/20240919/ostin-1973553261.html
https://ria.ru/20240917/izrail-1973181896.html
сша
израиль
ливан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902863364_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fafbb6642c27d0ad702e8c02361ca1d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, израиль, ливан, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире
США, Израиль, Ливан, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире
СМИ: США спланировали эвакуацию граждан из Ливана на случай войны
WSJ: США спланировали эвакуацию из Ливана на случай войны ЦАХАЛ и "Хезболлы"