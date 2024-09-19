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Электромобиль "Атом" сможет распознавать водителей по лицу - РИА Новости, 19.09.2024
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09:35 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/elektromobil-1973561325.html
Электромобиль "Атом" сможет распознавать водителей по лицу
Электромобиль "Атом" сможет распознавать водителей по лицу - РИА Новости, 19.09.2024
Электромобиль "Атом" сможет распознавать водителей по лицу
Российский электромобиль "Атом" получит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и сможет подстраиваться под конкретного водителя, сообщили РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:35
2024-09-19T09:35
россия
ростех
авто
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российский электромобиль "Атом" получит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и сможет подстраиваться под конкретного водителя, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Технологический партнер госкорпорации "Ростех" компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей "Атом" системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ", - говорится в сообщении. "Решение обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит машине подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем", - добавили в пресс-службе. Отмечается, что водитель сможет пройти аутентификацию как находясь за рулём, так и с помощью мобильного приложения. Причём искусственный интеллект сможет распознать человека в условиях низкой освещенности, в очках и головном уборе, а также отличит его от силиконовой маски, фотографии или изображения на планшете, уверяют в "Ростехе". По словам гендиректора предприятия "Кама", где разрабатывают автомобиль, Игоря Поваразднюка, над системой работает команда талантливых учёных. Такая технология сделает использование электромобиля более удобным и безопасным, подчеркнул он. "Мы уверены, что это решение положительно повлияет на автомобильную индустрию и будет способствовать развитию интеллектуального транспорта", – приводит слова Поваразднюка пресс-служба госкорпорации. Сейчас сервис разрабатывается для "семейных" электромобилей, где предполагается несколько водителей, например, супруги. Однако в будущем система может поставляться и для автомобилей различных сервисов, подразумевающих большое количество водителей, таких, как каршеринг и такси. "Специфика разработки обусловлена определенными ограничениями по вычислительным ресурсам штатного бортового компьютера автомобиля. При этом функция распознавания лиц должна обеспечивать максимальную точность и быстродействие. Наши алгоритмы в этом направлении демонстрируют высокую эффективность. Это позволило нам принять участие в реализации данного проекта", – сказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук. Ранее сообщалось, что серийное производство "Атома" будет организовано на заводе "Москвич" и начнется в третьем квартале 2025 года. Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода - до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро.
https://ria.ru/20240828/elektrokary-1968879599.html
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россия, ростех, авто
Россия, Ростех, Авто
Электромобиль "Атом" сможет распознавать водителей по лицу

Российский электромобиль "Атом" с ИИ сможет распознавать водителей по лицу

© Фото : АО "Кама" Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : АО "Кама"
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Российский электромобиль "Атом" получит систему распознавания лиц на основе искусственного интеллекта и сможет подстраиваться под конкретного водителя, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Технологический партнер госкорпорации "Ростех" компания NtechLab оборудует штатные бортовые компьютеры отечественных электромобилей "Атом" системой распознавания лиц на основе искусственного интеллекта. Это будет первая в России подобная разработка для автомобилей с применением ИИ", - говорится в сообщении.
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"Решение обеспечит дополнительный уровень безопасности и позволит машине подстраиваться под конкретного члена семьи, который в данный момент находится за рулем", - добавили в пресс-службе.
Отмечается, что водитель сможет пройти аутентификацию как находясь за рулём, так и с помощью мобильного приложения. Причём искусственный интеллект сможет распознать человека в условиях низкой освещенности, в очках и головном уборе, а также отличит его от силиконовой маски, фотографии или изображения на планшете, уверяют в "Ростехе".
По словам гендиректора предприятия "Кама", где разрабатывают автомобиль, Игоря Поваразднюка, над системой работает команда талантливых учёных. Такая технология сделает использование электромобиля более удобным и безопасным, подчеркнул он.
"Мы уверены, что это решение положительно повлияет на автомобильную индустрию и будет способствовать развитию интеллектуального транспорта", – приводит слова Поваразднюка пресс-служба госкорпорации.
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Сейчас сервис разрабатывается для "семейных" электромобилей, где предполагается несколько водителей, например, супруги. Однако в будущем система может поставляться и для автомобилей различных сервисов, подразумевающих большое количество водителей, таких, как каршеринг и такси.
"Специфика разработки обусловлена определенными ограничениями по вычислительным ресурсам штатного бортового компьютера автомобиля. При этом функция распознавания лиц должна обеспечивать максимальную точность и быстродействие. Наши алгоритмы в этом направлении демонстрируют высокую эффективность. Это позволило нам принять участие в реализации данного проекта", – сказал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.
Ранее сообщалось, что серийное производство "Атома" будет организовано на заводе "Москвич" и начнется в третьем квартале 2025 года.
Электромобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 8 секунд, запас хода - до 500 километров. По комфорту "Атом" будет соответствовать В классу, габариты электромобиля: длина составит 3995 миллиметров, ширина - 1780 миллиметров и высота - 1615 миллиметров. На первоначальном этапе дизайн электромобиля был разработан совместно с итальянским дизайн-бюро.
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