https://ria.ru/20240919/efimov-1973601625.html

Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов

Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов - РИА Новости, 19.09.2024

Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов

В Москве на продажу выставлены 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Восточном, Троицком и Новомосковском округах, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

2024-09-19T14:08

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

жилье

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Москве на продажу выставлены 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Восточном, Троицком и Новомосковском округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. 70 участков площадью от восьми до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Для приобретения земли нужно выбрать участок на инвестпортале Москвы и подать заявление в департамент горимущества. Если за 30 дней не поступит других заявок, оформляется договор купли-продажи. В противном случае проводятся торги с начальной ценой лота в размере кадастровой стоимости участка, поясняется в сообщении.Как указывается в нем, сейчас на 47 выставленных на продажу участков претендуют по несколько потенциальных покупателей, поэтому по ним проведут торги. На восемь заявления подали по одному претенденту. Еще 15 пока остаются свободным.По данным столичного департамента развития новых территорий, в прошлом году в Новой Москве построили около 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.

https://ria.ru/20240919/efimov-1973514372.html

москва

тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, жилье