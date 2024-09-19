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Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов - РИА Новости, 19.09.2024
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14:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/efimov-1973601625.html
Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов
Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов - РИА Новости, 19.09.2024
Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов
В Москве на продажу выставлены 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Восточном, Троицком и Новомосковском округах, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:08
2024-09-19T14:08
москва
тинао
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
жилье
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Москве на продажу выставлены 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Восточном, Троицком и Новомосковском округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. 70 участков площадью от восьми до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Для приобретения земли нужно выбрать участок на инвестпортале Москвы и подать заявление в департамент горимущества. Если за 30 дней не поступит других заявок, оформляется договор купли-продажи. В противном случае проводятся торги с начальной ценой лота в размере кадастровой стоимости участка, поясняется в сообщении.Как указывается в нем, сейчас на 47 выставленных на продажу участков претендуют по несколько потенциальных покупателей, поэтому по ним проведут торги. На восемь заявления подали по одному претенденту. Еще 15 пока остаются свободным.По данным столичного департамента развития новых территорий, в прошлом году в Новой Москве построили около 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.
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москва, тинао, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, жилье
Москва, ТиНАО, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, Жилье

Ефимов: на продажу выставлены 70 участков под строительство частных домов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В Москве на продажу выставлены 70 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Восточном, Троицком и Новомосковском округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 гектара земли для индивидуального жилищного строительства. 70 участков площадью от восьми до 26 соток расположены на востоке столицы, а также в ТиНАО. На них можно построить более 35 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Для приобретения земли нужно выбрать участок на инвестпортале Москвы и подать заявление в департамент горимущества. Если за 30 дней не поступит других заявок, оформляется договор купли-продажи. В противном случае проводятся торги с начальной ценой лота в размере кадастровой стоимости участка, поясняется в сообщении.
Как указывается в нем, сейчас на 47 выставленных на продажу участков претендуют по несколько потенциальных покупателей, поэтому по ним проведут торги. На восемь заявления подали по одному претенденту. Еще 15 пока остаются свободным.
По данным столичного департамента развития новых территорий, в прошлом году в Новой Москве построили около 770 тысяч квадратных метров индивидуального жилья.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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