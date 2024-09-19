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Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации расселили 131 дом - РИА Новости, 19.09.2024
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09:11 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/efimov-1973514372.html
Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации расселили 131 дом
Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации расселили 131 дом - РИА Новости, 19.09.2024
Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации расселили 131 дом
На юго-востоке Москвы более 11 тысяч семей из 131 расселенного дома получили новые квартиры по реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:11
2024-09-19T09:11
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На юго-востоке Москвы более 11 тысяч семей из 131 расселенного дома получили новые квартиры по реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."С начала реализации программы реновации на юго-востоке столицы в новое жилье в 45 жилых комплексах переехали более 11 тысяч семей. Поэтапное переселение дает возможность освобождать площадки для строительства многоквартирных домов в привычных горожанам районах. Кроме того, в округе возводятся 43 жилых комплекса и проектируется еще 31 новостройка по программе реновации", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что район Кузьминки является лидером по количеству переданных под заселение по реновации жилых комплексов – всего 15 новостроек. В районе Люблино под заселение передали 11 домов, в Нижегородском районе ‒ пять.Уточняется, что в Люблине завершили переезд или находятся в процессе переезда жители 37 домов, в Кузьминках и Нижегородском ‒ жители 30 домов в каждом.Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что на данный момент площадь возводимых по реновации домов на юго-востоке столицы превышает 1,1 миллиона квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ЮВАО с момента старта реновации ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юго-востоке Москвы по реновации расселили 131 дом

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. На юго-востоке Москвы более 11 тысяч семей из 131 расселенного дома получили новые квартиры по реновации, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"С начала реализации программы реновации на юго-востоке столицы в новое жилье в 45 жилых комплексах переехали более 11 тысяч семей. Поэтапное переселение дает возможность освобождать площадки для строительства многоквартирных домов в привычных горожанам районах. Кроме того, в округе возводятся 43 жилых комплекса и проектируется еще 31 новостройка по программе реновации", ‒ приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что район Кузьминки является лидером по количеству переданных под заселение по реновации жилых комплексов – всего 15 новостроек. В районе Люблино под заселение передали 11 домов, в Нижегородском районе ‒ пять.
Уточняется, что в Люблине завершили переезд или находятся в процессе переезда жители 37 домов, в Кузьминках и Нижегородском ‒ жители 30 домов в каждом.
Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что на данный момент площадь возводимых по реновации домов на юго-востоке столицы превышает 1,1 миллиона квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в ЮВАО с момента старта реновации ввели в эксплуатацию 47 жилых комплексов.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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