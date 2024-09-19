https://ria.ru/20240919/durov-1973687207.html
Французская ассоциация по защите детей присоединилась к иску против Дурова
Французская ассоциация по защите детей присоединилась к иску против Дурова - РИА Новости, 19.09.2024
Французская ассоциация по защите детей присоединилась к иску против Дурова
Крупнейшая французская ассоциация по защите детей, "Фонд детства", присоединилась к иску против основателя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает издание... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:00
2024-09-19T17:00
2024-09-19T17:02
в мире
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости. Крупнейшая французская ассоциация по защите детей, "Фонд детства", присоединилась к иску против основателя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает издание Parisien. "Ассоциация, основанная супругой бывшего французского президента Валери Жискар д"Эстена, становится гражданской стороной в судебном расследовании против Дурова", - сообщило СМИ со ссылкой на главу НКО Жоэль Сикамуа. По ее словам, "существует острая необходимость более строгого регулирования цифровых платформ". "Мы не можем смириться с тем, что Telegram позволяет процветать детскому криминальному контенту в своей системе обмена сообщениями и что его основатель Павел Дуров отказывается сотрудничать с системой правосудия", - заявила она. При этом она не стала утверждать, что мессенджер способствовал расширению сети этих преступников. "Это трудно сказать, но ясно, что когда вы отказываетесь сотрудничать с правосудием, как это делает Telegram, вы посылаете сигнал о том, что эти люди защищены сообщениями, что они "здесь" как дома", - отметила она. Активист отметила, что Франция – пятая в мире страна по объему криминального контента с изображениями детей. Дуров обвиняется, в том числе, в "соучастии в распространении в организованной группе изображений несовершеннолетних детского порнографического характера". Ранее издание Liberation сообщило, что мессенджер Telegram после задержания во Франции его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников в расследованиях преступлений против детей". Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240919/durov-1973623700.html
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в мире, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
Французская ассоциация по защите детей присоединилась к иску против Дурова
Французская ассоциация "Фонд детства" присоединилась к иску против Дурова
ПАРИЖ, 19 сен – РИА Новости.
Крупнейшая французская ассоциация по защите детей, "Фонд детства", присоединилась к иску против основателя Telegram Павла Дурова во Франции, сообщает издание Parisien
.
"Ассоциация, основанная супругой бывшего французского президента Валери Жискар д"Эстена, становится гражданской стороной в судебном расследовании против Дурова", - сообщило СМИ со ссылкой на главу НКО Жоэль Сикамуа.
По ее словам, "существует острая необходимость более строгого регулирования цифровых платформ".
"Мы не можем смириться с тем, что Telegram позволяет процветать детскому криминальному контенту в своей системе обмена сообщениями и что его основатель Павел Дуров отказывается сотрудничать с системой правосудия", - заявила она.
При этом она не стала утверждать, что мессенджер способствовал расширению сети этих преступников.
"Это трудно сказать, но ясно, что когда вы отказываетесь сотрудничать с правосудием, как это делает Telegram, вы посылаете сигнал о том, что эти люди защищены сообщениями, что они "здесь" как дома", - отметила она.
Активист отметила, что Франция – пятая в мире страна по объему криминального контента с изображениями детей.
Дуров обвиняется, в том числе, в "соучастии в распространении в организованной группе изображений несовершеннолетних детского порнографического характера".
Ранее издание Liberation сообщило, что мессенджер Telegram после задержания во Франции его главы Павла Дурова начал отвечать на запросы следователей и предоставлять информацию, "способную идентифицировать преступников в расследованиях преступлений против детей".
Прокурор Парижа
Лор Бекко заявила, что Telegram привлек внимание следователей из-за отсутствия реакции на запросы с просьбой идентифицировать ряд киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.