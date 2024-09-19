https://ria.ru/20240919/dtp-1973721216.html
В Пермском крае четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе
В Пермском крае четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе - РИА Новости, 19.09.2024
В Пермском крае четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе
Массовое ДТП с участием трех грузовиков и легковушки произошло на трассе в Пермском крае, пострадали четыре человека, сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:40
2024-09-19T20:40
2024-09-19T20:40
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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Массовое ДТП с участием трех грузовиков и легковушки произошло на трассе в Пермском крае, пострадали четыре человека, сообщает краевая Госавтоинспекция. По данным ведомства, около 17.00 (15.00 мск) по трассе в Большесосновском районе ехал грузовик MAN с полуприцепом. В какой-то момент машину занесло на "встречку", где она столкнулась с ехавшим навстречу тягачом Sitrak. От удара полуприцеп отбросило в "свою" полосу на отбойник, а MAN от толчка полетел обратно на полосу встречного движения, по которой в это время двигалась легковушка Renault. Произошло столкновение. Водитель ехавшей следом за авто французского бренда фуры Faw попытался избежать наезда на иномарку и свернул налево, где врезался в полуприцеп грузовика MAN. "Произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Пострадали водитель "Рено" и трое его пассажиров", - говорится в сообщении. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Для транспорта организован объезд места автоаварии: со стороны Оханска - через село Острожка и деревню Осиновка, со стороны границы с Удмуртией - через город Воткинск, поселок Игра и село Шаркан. На фото с места происшествия видны несколько фур с прицепами, затянутыми тентом, а также зажатый между одним из грузовиков и ограждением синий Renault. Передняя и боковая части машины сильно деформированы.
https://ria.ru/20240915/dtp-1972792074.html
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происшествия, пермский край, россия, дтп, гаи
Происшествия, Пермский край, Россия, ДТП, ГАИ
В Пермском крае четыре человека пострадали в массовом ДТП на трассе
В Пермском крае произошло массовое ДТП с участием трех грузовиков и легковушки
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Массовое ДТП с участием трех грузовиков и легковушки произошло на трассе в Пермском крае, пострадали четыре человека, сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным ведомства, около 17.00 (15.00 мск) по трассе в Большесосновском районе ехал грузовик MAN с полуприцепом. В какой-то момент машину занесло на "встречку", где она столкнулась с ехавшим навстречу тягачом Sitrak. От удара полуприцеп отбросило в "свою" полосу на отбойник, а MAN от толчка полетел обратно на полосу встречного движения, по которой в это время двигалась легковушка Renault. Произошло столкновение. Водитель ехавшей следом за авто французского бренда фуры Faw попытался избежать наезда на иномарку и свернул налево, где врезался в полуприцеп грузовика MAN.
"Произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. Пострадали водитель "Рено" и трое его пассажиров", - говорится в сообщении.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Для транспорта организован объезд места автоаварии: со стороны Оханска
- через село Острожка и деревню Осиновка, со стороны границы с Удмуртией - через город Воткинск
, поселок Игра и село Шаркан.
На фото с места происшествия видны несколько фур с прицепами, затянутыми тентом, а также зажатый между одним из грузовиков и ограждением синий Renault. Передняя и боковая части машины сильно деформированы.