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В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ
В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:11
2024-09-19T12:11
2024-09-19T12:11
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населенного пункта. Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесен удар планирующим боеприпасом", - сообщил Марочко. По его данным, в результате точного попадания пункт временной дислокации противника был уничтожен. Количество ликвидированных боевиков уточняется, отметил он.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html
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В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ
Марочко: в районе Северска в ДНР уничтожили пункт временной дислокации ВСУ