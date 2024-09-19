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В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/dnr-1973594916.html
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ
В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:11
2024-09-19T12:11
специальная военная операция на украине
в мире
северск
донецкая народная республика
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населенного пункта. Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесен удар планирующим боеприпасом", - сообщил Марочко. По его данным, в результате точного попадания пункт временной дислокации противника был уничтожен. Количество ликвидированных боевиков уточняется, отметил он.
https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html
северск
донецкая народная республика
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в мире, северск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Северск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России
В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ

Марочко: в районе Северска в ДНР уничтожили пункт временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населенного пункта. Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесен удар планирующим боеприпасом", - сообщил Марочко.
По его данным, в результате точного попадания пункт временной дислокации противника был уничтожен. Количество ликвидированных боевиков уточняется, отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеверскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы России
 
 
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