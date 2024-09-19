https://ria.ru/20240919/dnr-1973594916.html

В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ

В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 19.09.2024

В ДНР уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ

В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:11

2024-09-19T12:11

2024-09-19T12:11

специальная военная операция на украине

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северск

донецкая народная республика

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

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ЛУГАНСК, 19 сен - РИА Новости. В районе Северска в ДНР уничтожен пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населенного пункта. Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесен удар планирующим боеприпасом", - сообщил Марочко. По его данным, в результате точного попадания пункт временной дислокации противника был уничтожен. Количество ликвидированных боевиков уточняется, отметил он.

https://ria.ru/20240918/vsu-1973478492.html

северск

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, северск, донецкая народная республика, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии