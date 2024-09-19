https://ria.ru/20240919/diktant-1973709467.html

Более 8 тысяч человек очно написали Оружейный диктант в Удмуртии

Более 8 тысяч человек очно написали Оружейный диктант в Удмуртии - РИА Новости, 19.09.2024

Более 8 тысяч человек очно написали Оружейный диктант в Удмуртии

Более восьми тысяч жителей Удмуртии написали Оружейный диктант в очной форме, к диктанту в онлайн форме могут присоединиться все жители России до 22 сентября,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T18:55

2024-09-19T18:55

2024-09-19T18:55

удмуртская республика

россия

ижевск

общество

владимир путин

волонтеры победы

ак-47

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УФА, 19 сен - РИА Новости. Более восьми тысяч жителей Удмуртии написали Оружейный диктант в очной форме, к диктанту в онлайн форме могут присоединиться все жители России до 22 сентября, сообщает пресс-служба главы республики. В рамках празднования Дня оружейника 19 сентября по всей стране состоялся Оружейный диктант. В Удмуртии очно к нему присоединились более 8 тысяч человек более чем на 100 площадках в каждом городе и районе республики. Например, написать диктант вживую смогли студенты Удмуртского государственного университета, Ижевского технического университета и Глазовского инженерно-педагогического университета и сотрудники Концерна "Калашников" и многие другие", - сообщили в пресс-службе. По данным региональных властей, основной площадкой в Ижевске стала Центральная площадь. Там собрались более 100 активистов Волонтеров Победы, Юнармии и "Движения Первых". "Удмуртия на протяжении всей своей истории приближала Победу не только на передовой, но и в тылу. Сегодня 12 крупнейших предприятий республики в несколько смен делают всё возможное для наших бойцов, которые находятся в зоне спецоперации. Оружейный диктант – новый формат празднования профессионального праздника, который в прошлом году придумали активисты Движения Первых. В прошлом году участниками проекта стали 6 тысяч человек. В этот раз благодаря нашему партнёру Роспатриотцентру написать диктант можно во всех регионах страны", – сказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев. Ещё две очные площадки организовали на базе Молодежного центра Удмуртии и Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, добавили в пресс-службе. В этом году акция проходит под эгидой 105-летия Михаила Тимофеевича Калашникова и 75-летия принятия на вооружение АК-47. Соответственно, диктант содержит 47 заданий, на выполнение которых участникам дается 45 минут. Над составлением вопросов работали краеведы, ученые-историки, представители оборонных заводов Удмуртии. Темы охватывают всю отрасль и историю создания отечественного оружия. Отдельный блок вопросов посвящен Ижевску, которому указом президента России Владимира Путина присвоено звание "Город трудовой доблести, говорится в сообщении. "Оружейный диктант в Удмуртии проводится уже во второй раз. Проверить свои знания в истории оружейного дела изъявили желание дети и взрослые, работники различных предприятий, школ и библиотек. Этот проект помогает нам, в первую очередь, воспитать в подрастающем поколении важность сохранения исторической памяти и гордость за свою малую Родину", – приводятся слова председателя совета регионального отделения "Движения Первых" Удмуртии Ольги Бускиной. К акции можно присоединиться онлайн до 13:00 22 сентября на сайте Молодёжного центра: https://molcentr18.ru/diktant2024, уточнили в пресс-службе главы Удмуртии.

россия

ижевск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ижевск, общество, владимир путин, волонтеры победы, ак-47