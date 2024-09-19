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Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
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львовская область
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с методами принятия решений в политсиле. "Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", - сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Прямой". Депутат добавил, что при этом остается в одноименной парламентской фракции. Камельчук 2019 году был избран депутатом Верховной рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу во Львовской области.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Львовская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского
Депутат Рады Камельчук написал заявление о выходе из партии "Слуга народа"