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Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского

Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024

Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:08

2024-09-19T20:08

2024-09-19T20:08

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львовская область

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с методами принятия решений в политсиле. "Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", - сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Прямой". Депутат добавил, что при этом остается в одноименной парламентской фракции. Камельчук 2019 году был избран депутатом Верховной рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу во Львовской области.

https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины