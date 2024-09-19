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Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
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20:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/deputat-1973718784.html
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского - РИА Новости, 19.09.2024
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:08
2024-09-19T20:08
в мире
украина
львовская область
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с методами принятия решений в политсиле. "Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", - сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Прямой". Депутат добавил, что при этом остается в одноименной парламентской фракции. Камельчук 2019 году был избран депутатом Верховной рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу во Львовской области.
https://ria.ru/20240324/ukraina-1934978337.html
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в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Львовская область, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Депутат Рады подал заявление о выходе из партии Зеленского

Депутат Рады Камельчук написал заявление о выходе из партии "Слуга народа"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТрибуна с логотипом партии "Слуга народа"
Трибуна с логотипом партии Слуга народа - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Трибуна с логотипом партии "Слуга народа". Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук заявил в четверг, что написал заявление о выходе из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за несогласия с методами принятия решений в политсиле.
«
"Сегодня я, основываясь на несогласии с процессами и методами принятия решений в партии "Слуга народа", решил написать заявление о выходе из партии "Слуга народа", - сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Прямой".
Депутат добавил, что при этом остается в одноименной парламентской фракции.
Камельчук 2019 году был избран депутатом Верховной рады 9 созыва от партии "Слуга народа" по избирательному округу во Львовской области.
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В миреУкраинаЛьвовская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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