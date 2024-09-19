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Филиппов день (Куделица) 2024: какого числа, дата праздника, история и традиции
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Религия
 
12:05 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/den-1973480485.html
Филиппов день, или Куделица в 2024
Филиппов день (Куделица) 2024: какого числа, дата праздника, история и традиции
Филиппов день, или Куделица в 2024
В ноябре православные верующие отмечают день памяти апостола Филиппа. В народе церковный праздник называют Филипповым днем или Куделицей. Об истории памятной... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:05
2024-09-19T12:05
религия
сирия
греция
турция
религия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В ноябре православные верующие отмечают день памяти апостола Филиппа. В народе церковный праздник называют Филипповым днем или Куделицей. Об истории памятной даты, какого числа будут отмечать Филиппов день в 2024 году и как его празднуют сегодня – в материале РИА Новости.Филиппов деньВ последний день перед началом Рождественского поста православные верующие чтут память одного из двенадцати учеников Христа – апостола Филиппа.Из года в год сроки зимнего говения не меняются: оно начинается 28 ноября, а заканчивается в рождественский сочельник – 6 января. Соответственно, неизменна и дата праздника: день памяти апостола Филиппа неизменно выпадает на 27 ноября.Пост, к слову, часто также называют Филипповским. А предшествующий ему праздник еще именуют Заговенье-мясоед (поскольку на стол было принято ставить много мясных блюд) или Куделица. Кудели – это подготовленные для прядения пучки льна. Именно их женщины и заготавливали на Филиппов день.ИсторияАпостол Филипп был одним из двенадцати учеников Христа и прославился своими чудесами и ученостью. Иисус сам призвал Филиппа последовать за ним.Исповедуя Благую Весть, апостол посетил множество стран. А одну из них – Эфопию – сумел полностью обратить из язычества в христианство.Однажды в Галилее он воскресил ребенка одной вдовы. Мать даже не поверила поначалу в чудо, а затем уверовала в Бога и приняла крещение. Такое же чудо повторилось и в Сирии. А во Фригии Филипп силой своей молитвы убил ехидну, обитавшую в змеином храме.Когда же Филипп проповедовал в Греции, его замыслили убить здешние книжники. Для этого они вступили в сговор с местным архиереем. Однако затея не удалась – все злоумышленники внезапно ослепли. Правда, многие из книжников после молитв Филиппа исцелились и, раскаявшись, приняли христианство. Что же касается главного заговорщика – архиерея, то его проглотила змея.Мученическую смерть апостол принял в городе Иераполе (на территории современной Турции). Парадоксально, но именно так правитель города Анфипат "отблагодарил" его за исцеление своей жены от укуса змеи. Анфипат повелел распять Филиппа на кресте, но – вниз головой. Мол чужеземец своим чудом надругался над местными языческими божествами.Однако во время казни вдруг началось сильнейшее землетрясение. Погибли как сам Анфипат, так и все его языческие жрецы. Но все жители города остались целыми и невредимыми – благодаря заступничеству Филиппа.Благодарные за спасение, они бросились снимать апостола с креста, но было уже поздно. Он умер. Его родная сестра Мариамна оплакала и похоронила его. Вместе с апостолом Варфоломеем, который также был распят на кресте (но не умер, поскольку был вовремя снят), она пошла проповедовать Благую Весть дальше — в Армению.Традиции и обрядыВ старину в деревнях и селах этот день неизменно праздновали на "широкую ногу". Пора сбора урожая закончилась, закрома ломятся от всяких припасов, а часть скота уже забита на зиму. Все это крестьяне затем ставили на праздничный стол. Поскольку на следующий день начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, народ старался наестся "впрок" накануне.То же – и с разными домашними делами. Зимнее говерние из-за лютых морозов еще называли карачунским. Дороги заметало, деревня на долгие месяцы оставались оторванными друг от друга. Поэтому все, что только можно было, старались успеть сделать до Филиппова дня. Например, запастись мукой, дровами, сеном.Не забывали в Филиппов день и о разной домашней "нечисти". В частности, о домовом. К печке ставили небольшое угощение – чтобы добрый дух позаботился о скоте, уберег его от болезней и мора. А прежде, чем приступить к торжественной трапезе, хозяева выходили во двор, отбивали земной поклон и приглашали домового отужинать с ними.Оставшуюся после застолья еду накрывали полотенцем и оставляли до следующего дня. Считалось, что она также полагается домовому. По народному поверью, если он останется доволен яствами, то нанесет на поля много снега и тем самым убережет посевы от морозов.Кроме того, Филиппов день – последний перед постом, когда можно было предаваться всяческим увеселениями и уличным гуляниям.Женщины в праздник начинали заготавливать кудели из льна, а незамужние девушки – гадать. Они тайком оставляли после вечерней трапезы кусок говядины, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговорив заветные слова, и ложились спать. Так они надеялись увидеть во сне своего суженого.А еще крестьяне называли наступавший за Филипповым днем декабрь "волчьим месяцем". Мол, хищники именно в эту пору могут напасть на заплутавшего путника. Поэтому в лес и в соседние деревни без нужды старались не ездить. По этой же причине в Рождественский пост никогда не шили мужскую одежду. Суеверные крестьяне считали, что в ней на мужа или сына непременно нападет волк.В Филиппов день заканчивался и период свадеб. В праздник можно было обвенчаться в последний раз перед постом. Тем же, кто не успел этого сделать, приходилось ждать окончания говения. Ведь православная церковь в период поста таинство венчания не совершает.После Куделицы менялся и характер молодежных посиделок. Они уже не были столь шумными и веселыми. Порой юношам и девушкам даже запрещалось участвовать в подобного рода увеселениях. Дети, как и взрослые, перестраивались на размеренную тихую жизнь: помогали по дому и вели хозяйство.Но это не значило, что встречаться и общаться вовсе нельзя. С Филиппова дня молодежь по очереди собиралась у каждого дома. Ни о каких плясках и "поцелуйных" песнях не могло быть и речи. Напевы звучали протяжные и порой заунывные. И непременно – в присутствии взрослых.В Зауралье, например, посиделки проходили почти исключительно в домах замужних женщин, которые внимательно следили за поведением младших товарищей.Народные приметыСохранилось немало народных примет, связанных с Филипповым днем. Так, если на Куделицу утром появился иней – жди хорошего урожая овса. А если полил дождь, то пшеница уродится.Начала каркать ворона, значит ударят оттепели. А если вдруг пошел снег или небо затянули серые облака, то май будет ненастным.А вот теплая погода и отсутствие инея на Филиппов день не предвещали, по народным поверьям, ничего хорошего: неурожайным будет следующий год.
https://ria.ru/20240917/post-1909431934.html
https://ria.ru/20240917/mikhaylov-1908393215.html
https://ria.ru/20240917/pominovenie-1825906150.html
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сирия, греция, турция, религия
Религия, Сирия, Греция, Турция, Религия

Филиппов день, или Куделица в 2024

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФилиппов день
Филиппов день - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. В ноябре православные верующие отмечают день памяти апостола Филиппа. В народе церковный праздник называют Филипповым днем или Куделицей. Об истории памятной даты, какого числа будут отмечать Филиппов день в 2024 году и как его празднуют сегодня – в материале РИА Новости.

Филиппов день

В последний день перед началом Рождественского поста православные верующие чтут память одного из двенадцати учеников Христа – апостола Филиппа.
Из года в год сроки зимнего говения не меняются: оно начинается 28 ноября, а заканчивается в рождественский сочельник – 6 января. Соответственно, неизменна и дата праздника: день памяти апостола Филиппа неизменно выпадает на 27 ноября.
Пост, к слову, часто также называют Филипповским. А предшествующий ему праздник еще именуют Заговенье-мясоед (поскольку на стол было принято ставить много мясных блюд) или Куделица. Кудели – это подготовленные для прядения пучки льна. Именно их женщины и заготавливали на Филиппов день.

История

Апостол Филипп был одним из двенадцати учеников Христа и прославился своими чудесами и ученостью. Иисус сам призвал Филиппа последовать за ним.
Рождественский пост - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Рождественский пост в 2024-2025 году
17 сентября, 14:55
Исповедуя Благую Весть, апостол посетил множество стран. А одну из них – Эфопию – сумел полностью обратить из язычества в христианство.
Однажды в Галилее он воскресил ребенка одной вдовы. Мать даже не поверила поначалу в чудо, а затем уверовала в Бога и приняла крещение. Такое же чудо повторилось и в Сирии. А во Фригии Филипп силой своей молитвы убил ехидну, обитавшую в змеином храме.
Когда же Филипп проповедовал в Греции, его замыслили убить здешние книжники. Для этого они вступили в сговор с местным архиереем. Однако затея не удалась – все злоумышленники внезапно ослепли. Правда, многие из книжников после молитв Филиппа исцелились и, раскаявшись, приняли христианство. Что же касается главного заговорщика – архиерея, то его проглотила змея.
Мученическую смерть апостол принял в городе Иераполе (на территории современной Турции). Парадоксально, но именно так правитель города Анфипат "отблагодарил" его за исцеление своей жены от укуса змеи. Анфипат повелел распять Филиппа на кресте, но – вниз головой. Мол чужеземец своим чудом надругался над местными языческими божествами.
© РИА НовостиИзображение святого апостола Филиппа. Царские врата. XV-XVI вв. Северные письма.
Изображение святого апостола Филиппа. Царские врата. XV-XVI вв. Северные письма. - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
Изображение святого апостола Филиппа. Царские врата. XV-XVI вв. Северные письма.
Однако во время казни вдруг началось сильнейшее землетрясение. Погибли как сам Анфипат, так и все его языческие жрецы. Но все жители города остались целыми и невредимыми – благодаря заступничеству Филиппа.
Благодарные за спасение, они бросились снимать апостола с креста, но было уже поздно. Он умер. Его родная сестра Мариамна оплакала и похоронила его. Вместе с апостолом Варфоломеем, который также был распят на кресте (но не умер, поскольку был вовремя снят), она пошла проповедовать Благую Весть дальше — в Армению.

Традиции и обряды

В старину в деревнях и селах этот день неизменно праздновали на "широкую ногу". Пора сбора урожая закончилась, закрома ломятся от всяких припасов, а часть скота уже забита на зиму. Все это крестьяне затем ставили на праздничный стол. Поскольку на следующий день начинался Рождественский пост длиною в 40 дней, народ старался наестся "впрок" накануне.
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То же – и с разными домашними делами. Зимнее говерние из-за лютых морозов еще называли карачунским. Дороги заметало, деревня на долгие месяцы оставались оторванными друг от друга. Поэтому все, что только можно было, старались успеть сделать до Филиппова дня. Например, запастись мукой, дровами, сеном.
Не забывали в Филиппов день и о разной домашней "нечисти". В частности, о домовом. К печке ставили небольшое угощение – чтобы добрый дух позаботился о скоте, уберег его от болезней и мора. А прежде, чем приступить к торжественной трапезе, хозяева выходили во двор, отбивали земной поклон и приглашали домового отужинать с ними.
Оставшуюся после застолья еду накрывали полотенцем и оставляли до следующего дня. Считалось, что она также полагается домовому. По народному поверью, если он останется доволен яствами, то нанесет на поля много снега и тем самым убережет посевы от морозов.
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Кроме того, Филиппов день – последний перед постом, когда можно было предаваться всяческим увеселениями и уличным гуляниям.
Женщины в праздник начинали заготавливать кудели из льна, а незамужние девушки – гадать. Они тайком оставляли после вечерней трапезы кусок говядины, затем прятали его ночью под подушку, три раза проговорив заветные слова, и ложились спать. Так они надеялись увидеть во сне своего суженого.
А еще крестьяне называли наступавший за Филипповым днем декабрь "волчьим месяцем". Мол, хищники именно в эту пору могут напасть на заплутавшего путника. Поэтому в лес и в соседние деревни без нужды старались не ездить. По этой же причине в Рождественский пост никогда не шили мужскую одежду. Суеверные крестьяне считали, что в ней на мужа или сына непременно нападет волк.
© Fotolia / Andrey SolovievХрам зимой на закате. Боровск
Храм зимой на закате. Боровск - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Fotolia / Andrey Soloviev
Храм зимой на закате. Боровск
В Филиппов день заканчивался и период свадеб. В праздник можно было обвенчаться в последний раз перед постом. Тем же, кто не успел этого сделать, приходилось ждать окончания говения. Ведь православная церковь в период поста таинство венчания не совершает.
После Куделицы менялся и характер молодежных посиделок. Они уже не были столь шумными и веселыми. Порой юношам и девушкам даже запрещалось участвовать в подобного рода увеселениях. Дети, как и взрослые, перестраивались на размеренную тихую жизнь: помогали по дому и вели хозяйство.
Но это не значило, что встречаться и общаться вовсе нельзя. С Филиппова дня молодежь по очереди собиралась у каждого дома. Ни о каких плясках и "поцелуйных" песнях не могло быть и речи. Напевы звучали протяжные и порой заунывные. И непременно – в присутствии взрослых.
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В Зауралье, например, посиделки проходили почти исключительно в домах замужних женщин, которые внимательно следили за поведением младших товарищей.

Народные приметы

Сохранилось немало народных примет, связанных с Филипповым днем. Так, если на Куделицу утром появился иней – жди хорошего урожая овса. А если полил дождь, то пшеница уродится.
Начала каркать ворона, значит ударят оттепели. А если вдруг пошел снег или небо затянули серые облака, то май будет ненастным.
А вот теплая погода и отсутствие инея на Филиппов день не предвещали, по народным поверьям, ничего хорошего: неурожайным будет следующий год.
© Фото : Мария Сеньчуковахрам в южной Якутии зимой
храм в южной Якутии зимой - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Мария Сеньчукова
храм в южной Якутии зимой
 
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