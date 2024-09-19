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По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске - РИА Новости, 19.09.2024
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04:02 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске - РИА Новости, 19.09.2024
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске
Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T04:02
2024-09-19T04:02
хабаровск
россия
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии. В декабре прошлого года суд заочно арестовал Михаила Тимофеева - обвиняемого в соучастии в убийстве. В рамках расследования дела, как говорится в документах, суд арестовал имущество, принадлежащее обвиняемому - земельный участок размером более 5 тысяч квадратных и пять расположенных на нем складов площадью от 28 до тысячи квадратных метров.
https://ria.ru/20240823/peresmotr-1967918404.html
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хабаровск, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Хабаровск, Россия, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

По делу Фургала нашли и арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Бабушкинском районном суде в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.
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Суд в Саратове рассмотрит жалобы на приговор по делу Фургала
23 августа, 00:17
В декабре прошлого года суд заочно арестовал Михаила Тимофеева - обвиняемого в соучастии в убийстве.
В рамках расследования дела, как говорится в документах, суд арестовал имущество, принадлежащее обвиняемому - земельный участок размером более 5 тысяч квадратных и пять расположенных на нем складов площадью от 28 до тысячи квадратных метров.
Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Движение "Я/МЫ Сергей Фургал"* действовало в координации зарубежных центров
22 февраля, 07:30
 
ХабаровскРоссияСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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