https://ria.ru/20240919/delo_furgala-1973544630.html

По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске - РИА Новости, 19.09.2024

По делу Фургала арестовали 50 соток земли и склады в Хабаровске

Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T04:02

2024-09-19T04:02

2024-09-19T04:02

хабаровск

россия

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Земельный участок в 50 соток стоимостью более 5 миллионов рублей и пять складских помещений арестованы в рамках расследования дела об убийстве бизнесмена из Хабаровска Евгения Зори, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии. В декабре прошлого года суд заочно арестовал Михаила Тимофеева - обвиняемого в соучастии в убийстве. В рамках расследования дела, как говорится в документах, суд арестовал имущество, принадлежащее обвиняемому - земельный участок размером более 5 тысяч квадратных и пять расположенных на нем складов площадью от 28 до тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20240823/peresmotr-1967918404.html

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хабаровск

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хабаровск, россия, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия