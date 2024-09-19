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На тюменского программиста завели дело о госизмене - РИА Новости, 19.09.2024
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13:30 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/delo-1973628561.html
На тюменского программиста завели дело о госизмене
На тюменского программиста завели дело о госизмене - РИА Новости, 19.09.2024
На тюменского программиста завели дело о госизмене
Уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранцами завели на программиста в Тюменской области, его деятельность угрожала безопасности... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:30
2024-09-19T13:30
россия
тюменская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранцами завели на программиста в Тюменской области, его деятельность угрожала безопасности России, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, житель региона инициативно предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации. "Сотрудниками РУФСБ России Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с установлением и поддержанием отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранной организацией, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", - сообщают в пресс-службе. Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), наказание по ней – от трех до восьми лет лишения свободы.
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россия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Тюменская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На тюменского программиста завели дело о госизмене

На тюменского программиста завели дело о деятельности, направленной против РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранцами завели на программиста в Тюменской области, его деятельность угрожала безопасности России, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.
По версии следствия, житель региона инициативно предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации.
"Сотрудниками РУФСБ России Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с установлением и поддержанием отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранной организацией, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", - сообщают в пресс-службе.
Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), наказание по ней – от трех до восьми лет лишения свободы.
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РоссияТюменская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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