https://ria.ru/20240919/delo-1973628561.html

На тюменского программиста завели дело о госизмене

На тюменского программиста завели дело о госизмене - РИА Новости, 19.09.2024

На тюменского программиста завели дело о госизмене

Уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранцами завели на программиста в Тюменской области, его деятельность угрожала безопасности... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:30

2024-09-19T13:30

2024-09-19T13:30

россия

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 19 сен – РИА Новости. Уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранцами завели на программиста в Тюменской области, его деятельность угрожала безопасности России, сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ. По версии следствия, житель региона инициативно предложил свои услуги в сфере программирования, а затем выполнял задания, полученные от иностранной организации. "Сотрудниками РУФСБ России Тюменской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, связанная с установлением и поддержанием отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранной организацией, в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ", - сообщают в пресс-службе. Уточняется, что уголовное дело расследуется по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией (ст. 275.1 УК РФ), наказание по ней – от трех до восьми лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973490030.html

россия

тюменская область

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россия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия