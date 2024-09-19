https://ria.ru/20240919/chernogoriya-1973721589.html

В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту

В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту - РИА Новости, 19.09.2024

В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту

Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужден был приземлиться в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, передает Радио и телевидение... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T20:43

2024-09-19T20:43

2024-09-19T20:43

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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужден был приземлиться в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, передает Радио и телевидение Черногории. Самолет из Варшавы с номером рейса LO585 вынужденно приземлился около 16.30 (17.30 мск) в Подгорице, проводится противодиверсионный досмотр воздушного судна. "Первоначальная информация указывает на то, что речь идет о ложном сигнале. Гражданка Польши заявила, что ее муж пронес в самолет бомбу, после того как не полетела с ним и захотела отомстить", - передает национальный телеканал Черногории.

https://ria.ru/20240909/samolet-1971502608.html

подгорица (город)

черногория

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в мире, подгорица (город), черногория, варшава, происшествия