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В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту - РИА Новости, 19.09.2024
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20:43 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/chernogoriya-1973721589.html
В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту
В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту - РИА Новости, 19.09.2024
В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту
Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужден был приземлиться в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, передает Радио и телевидение... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T20:43
2024-09-19T20:43
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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужден был приземлиться в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, передает Радио и телевидение Черногории. Самолет из Варшавы с номером рейса LO585 вынужденно приземлился около 16.30 (17.30 мск) в Подгорице, проводится противодиверсионный досмотр воздушного судна. "Первоначальная информация указывает на то, что речь идет о ложном сигнале. Гражданка Польши заявила, что ее муж пронес в самолет бомбу, после того как не полетела с ним и захотела отомстить", - передает национальный телеканал Черногории.
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в мире, подгорица (город), черногория, варшава, происшествия
В мире, Подгорица (город), Черногория, Варшава, Происшествия
В Черногории приземлился польский самолет из-за сообщения о бомбе на борту

Польский самолет вынужденно сел в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 19 сен – РИА Новости. Самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines вынужден был приземлиться в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту, передает Радио и телевидение Черногории.
Самолет из Варшавы с номером рейса LO585 вынужденно приземлился около 16.30 (17.30 мск) в Подгорице, проводится противодиверсионный досмотр воздушного судна.
"Первоначальная информация указывает на то, что речь идет о ложном сигнале. Гражданка Польши заявила, что ее муж пронес в самолет бомбу, после того как не полетела с ним и захотела отомстить", - передает национальный телеканал Черногории.
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