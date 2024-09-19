https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html

В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице

В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице - РИА Новости, 19.09.2024

В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице

Полиция расследует инцидент в одной из школ Челябинска, где мужчина нагрубил и угрожал учительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T17:46

2024-09-19T17:46

2024-09-19T19:24

происшествия

челябинск

россия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Полиция расследует инцидент в одной из школ Челябинска, где мужчина нагрубил и угрожал учительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале."Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники полиции, опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента", — говорится в публикации. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в школе № 71. Со слов местной жительницы известно, что в класс вошел мужчина, вероятно, отец одного из учеников, и стал плохо высказываться об учительнице. На шум пришла охрана, вызвали Росгвардию. Сообщается, что педагогу стало плохо, ее госпитализировали. В пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области РИА Новости сообщили, что сотрудники ведомства оперативно прибыли на место, где сработала тревожная кнопка, но противоправных действий не зафиксировали.Следственное управление СК по региону начало проверку по признакам преступлений "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973333943.html

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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)