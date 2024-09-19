Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 19.09.2024 (обновлено: 19:24 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973697694.html
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице - РИА Новости, 19.09.2024
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице
Полиция расследует инцидент в одной из школ Челябинска, где мужчина нагрубил и угрожал учительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:46
2024-09-19T19:24
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Полиция расследует инцидент в одной из школ Челябинска, где мужчина нагрубил и угрожал учительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале."Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники полиции, опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента", — говорится в публикации. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в школе № 71. Со слов местной жительницы известно, что в класс вошел мужчина, вероятно, отец одного из учеников, и стал плохо высказываться об учительнице. На шум пришла охрана, вызвали Росгвардию. Сообщается, что педагогу стало плохо, ее госпитализировали. В пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области РИА Новости сообщили, что сотрудники ведомства оперативно прибыли на место, где сработала тревожная кнопка, но противоправных действий не зафиксировали.Следственное управление СК по региону начало проверку по признакам преступлений "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
https://ria.ru/20240918/chelyabinsk-1973333943.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Челябинске проверят инцидент в школе, где мужчина угрожал учительнице

Полиция проверит инцидент в челябинской школе, где мужчина скандалил в классе

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен — РИА Новости. Полиция расследует инцидент в одной из школ Челябинска, где мужчина нагрубил и угрожал учительнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.
"Полицейские Челябинска устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего в одной из школ Металлургического района. В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники полиции, опрашивают педагогический персонал, свидетелей и очевидцев инцидента", — говорится в публикации.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в школе № 71. Со слов местной жительницы известно, что в класс вошел мужчина, вероятно, отец одного из учеников, и стал плохо высказываться об учительнице. На шум пришла охрана, вызвали Росгвардию. Сообщается, что педагогу стало плохо, ее госпитализировали.
В пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области РИА Новости сообщили, что сотрудники ведомства оперативно прибыли на место, где сработала тревожная кнопка, но противоправных действий не зафиксировали.
Следственное управление СК по региону начало проверку по признакам преступлений "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
Задержанный после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Замдиректоров челябинской школы и охранного предприятия задержали после ЧП
18 сентября, 10:29
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала