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В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68 - РИА Новости, 19.09.2024
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12:54 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973614078.html
В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68
В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68 - РИА Новости, 19.09.2024
В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68
Заместителю директора школы №68 Челябинска и замглавы охранного предприятия, которых суд отказался арестовать по делу о нападении ученика на сверстников,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T12:54
2024-09-19T12:54
происшествия
челябинск
россия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нападение ученика на школу в челябинске
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Заместителю директора школы №68 Челябинска и замглавы охранного предприятия, которых суд отказался арестовать по делу о нападении ученика на сверстников, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "У фигурантов - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства. В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву. По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены. Замдиректора школы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), замглавы ЧОП – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
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происшествия, челябинск, россия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нападение ученика на школу в челябинске
Происшествия, Челябинск, Россия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Нападение ученика на школу в Челябинске
В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68

Суд оставил под подпиской о невыезде замдиректора челябинской школы №68

© СУ СК России по Челябинской областиЗадержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе
Задержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© СУ СК России по Челябинской области
Задержанная после нападения школьника с молотком на сверстников в челябинской школе
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Заместителю директора школы №68 Челябинска и замглавы охранного предприятия, которых суд отказался арестовать по делу о нападении ученика на сверстников, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"У фигурантов - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.
В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву.
По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены.
Замдиректора школы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), замглавы ЧОП – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).
Сотрудники СК России у школы в Челябинске, где школьник напал с молотком на сверстников - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: напавший на челябинскую школу подросток страдает шизофренией
17 сентября, 15:58
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нападение ученика на школу в Челябинске
 
 
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