https://ria.ru/20240919/chelyabinsk-1973614078.html

В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68

В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68 - РИА Новости, 19.09.2024

В Челябинске избрали меру пресечения замдиректора школы №68

Заместителю директора школы №68 Челябинска и замглавы охранного предприятия, которых суд отказался арестовать по делу о нападении ученика на сверстников,... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:54

2024-09-19T12:54

2024-09-19T12:54

происшествия

челябинск

россия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нападение ученика на школу в челябинске

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сен – РИА Новости. Заместителю директора школы №68 Челябинска и замглавы охранного предприятия, которых суд отказался арестовать по делу о нападении ученика на сверстников, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. "У фигурантов - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства. В понедельник в школе №68 в Челябинске 13-летний подросток вошел в кабинет химии и начал наносить удары одноклассникам, ранив троих из них, досталось и учительнице, оказавшей ему сопротивление. Злоумышленник также ранил сам себя, его задержал вызванный в школу наряд Росгвардии. Троих 13-летних подростков - двух девочек и мальчика, - а также преподавателя госпитализировали, двоих детей прооперировали, всех троих пострадавших детей перевезли в Москву. По версии СК, охрана в школе осуществлялась формально, пропускной режим фактически отсутствовал, рамка и турникет не были подключены. Замдиректора школы предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность), замглавы ЧОП – по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг).

https://ria.ru/20240917/chelyabinsk-1973204845.html

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