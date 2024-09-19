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В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
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17:04 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/britaniya-1973688702.html
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России - РИА Новости, 19.09.2024
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России
Если Украина получит разрешение на использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, это приведет к опасной эскалации,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T17:04
2024-09-19T17:04
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украина
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дмитрий песков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если Украина получит разрешение на использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, это приведет к опасной эскалации, заявил в четверг лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж. Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ. "Хотим ли мы, чтобы наши дальнобойные ракеты били вглубь России? Я боюсь, что это представляет уровень опасной эскалации", - сказал Фараж в эфире радиостанции LBC. Политик отметил, что подобное решение стало бы выходом за рамки просто оборонной поддержки Украины, и выразил опасения по поводу усиления "ястребиной" позиции. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240917/svo-1973268735.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дмитрий песков, европарламент, евросоюз, нато
Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Европарламент, Евросоюз, НАТО
В Британии выразили опасения по вопросу об ударах Киева вглубь России

Фараж: использование Киевом дальнобойных ракет приведет к опасной эскалации

© РИА Новости / Аюш Пачнанда | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Если Украина получит разрешение на использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь территории России, это приведет к опасной эскалации, заявил в четверг лидер правой британской партии Reform UK Найджел Фараж.
Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге в четверг большинством голосов приняли резолюцию по Украине с призывом к странам ЕС немедленно снять все ограничения на удары Киева по территории РФ.
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Столтенберг считает, что удары вглубь России не станут "красной чертой"
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"Хотим ли мы, чтобы наши дальнобойные ракеты били вглубь России? Я боюсь, что это представляет уровень опасной эскалации", - сказал Фараж в эфире радиостанции LBC.
Политик отметил, что подобное решение стало бы выходом за рамки просто оборонной поддержки Украины, и выразил опасения по поводу усиления "ястребиной" позиции.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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Вчера, 13:55
 
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