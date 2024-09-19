https://ria.ru/20240919/bolataeva-1973627887.html
Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья
Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья - РИА Новости, 19.09.2024
Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья
Московская областная дума в ходе 92-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья, ранее она занимала... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T13:28
2024-09-19T13:28
2024-09-19T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
игорь брынцалов
московская областная дума
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Московская областная дума в ходе 92-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья, ранее она занимала должность первого заместителя председателя правительства Московской области. "Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Мособлдумы. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что у Болатаевой есть все необходимые знания и опыт, чтобы курировать значимые для региона сферы. "Людмила Сергеевна (Болатаева) уже больше 20 лет работает в Московской области. У неё есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация", - приводятся в сообщении слова Брынцалова.
https://ria.ru/20240916/podmoskove-1972949195.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева, игорь брынцалов, московская областная дума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Игорь Брынцалов, Московская областная дума
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Московская областная дума в ходе 92-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья, ранее она занимала должность первого заместителя председателя правительства Московской области.
"Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Мособлдумы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов
отметил, что у Болатаевой есть все необходимые знания и опыт, чтобы курировать значимые для региона сферы.
"Людмила Сергеевна (Болатаева) уже больше 20 лет работает в Московской области. У неё есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация", - приводятся в сообщении слова Брынцалова.