https://ria.ru/20240919/bolataeva-1973627887.html

Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья

Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья - РИА Новости, 19.09.2024

Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья

Московская областная дума в ходе 92-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья, ранее она занимала... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T13:28

2024-09-19T13:28

2024-09-19T13:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

игорь брынцалов

московская областная дума

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Московская областная дума в ходе 92-го заседания согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Подмосковья, ранее она занимала должность первого заместителя председателя правительства Московской области. "Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Мособлдумы. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что у Болатаевой есть все необходимые знания и опыт, чтобы курировать значимые для региона сферы. "Людмила Сергеевна (Болатаева) уже больше 20 лет работает в Московской области. У неё есть необходимый опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация", - приводятся в сообщении слова Брынцалова.

https://ria.ru/20240916/podmoskove-1972949195.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева, игорь брынцалов, московская областная дума