Boeing предприняла крайние меры из-за забастовки профсоюза механиков

2024-09-19T12:20

2024-09-19T12:20

2024-09-19T12:55

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Американская авиастроительная корпорация Boeing отправит в принудительный неоплачиваемый отпуск десятки тысяч своих сотрудников из-за последствий забастовки профсоюза механиков, сообщает издание New York Times со ссылкой на заявление компании. Ранее газета New York Times писала, что забастовка профсоюза механиков Boeing в значительной степени замедлила производство пассажирских самолетов. По оценкам аналитиков, Boeing может потерять миллиарды долларов, если забастовка профсоюза продлится несколько недель. "В ближайшие дни Boeing начнет отправлять десятки тысяч сотрудников в отпуск без сохранения содержания на фоне того, что компания стремится приглушить последствия забастовки, в которой участвует ее крупнейший профсоюз", - говорится в сообщении газеты. Генеральный директор компании Келли Ортберг в сообщении сотрудникам заявил, что в связи с приостановкой производства в рамках многих ключевых программ на северо-западе Тихоокеанского побережья, "бизнес сталкивается с значительными трудностями". "Нам необходимо предпринять непростые шаги для сохранения денежных средств, а также успешного восстановления Boeing", - приводит его слова газета. Ортберг заявил, что мера затронет "большое число руководителей, менеджеров и сотрудников, работающих в США". Он добавил, что ему и другим представителям топ-менеджмента компании сократят заработную плату до конца забастовки. В Boeing 8 сентября заявляли о достижении предварительного соглашения с профсоюзом во избежание забастовки более 33 тысяч сотрудников. Однако, как сообщала Wall Street Journal, в пятницу профсоюз механиков Boeing подавляющим большинством проголосовал за отказ от предложенного руководством соглашения и объявление забастовки. По данным New York Times, во вторник компания и ее крупнейший профсоюз возобновили переговоры.

