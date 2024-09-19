https://ria.ru/20240919/blizhniyvostok-1973717006.html

Экс-генсек ЛАГ высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Экс-генсек ЛАГ высказался о конфликте на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.09.2024

Экс-генсек ЛАГ высказался о конфликте на Ближнем Востоке

Ставить вопрос о нерасширении масштабов конфликта на Ближнем Востоке, как это делает ряд западных стран, сейчас уже некорректно, однако шанс для дипломатии... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T19:47

2024-09-19T19:47

2024-09-19T19:47

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КАИР, 19 сен - РИА Новости. Ставить вопрос о нерасширении масштабов конфликта на Ближнем Востоке, как это делает ряд западных стран, сейчас уже некорректно, однако шанс для дипломатии может появиться в будущем при условии добрых намерений сторон, заявил РИА Новости бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ), экс-глава МИД Египта Амр Муса. "Во-первых, конфликт уже разросся и протекает в сложных условиях с изменившейся географией - от Йемена и Красного моря до Сирии, Ирака и границ Турции. Говорить о нерасширении масштабов противостояния неточно и неверно", - сказал Муса, оценивая звучащие в адрес западных стран обвинения в применении двойных стандартов по отношению к конфликтам в различных регионах мира, в том числе на Ближнем Востоке. "Пространство для дипломатии остается всегда, когда дело касается урегулирования кризисов. Тот факт, что на определенном этапе дипломатические усилия не увенчались успехом, не означает, что они не будут успешными в будущем… Однако необходимо наличие (у сторон конфликта - ред.) добрых намерений, а также правил ведения дипломатического процесса. Это необходимые факторы успеха дипломатического урегулирования", - подчеркнул экс-глава ЛАГ. Специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос заявил на брифинге в Женеве 16 сентября, что конфликт в секторе Газа свидетельствует о лицемерии и двойных стандартах в применении норм международного права Западом. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос корреспондента РИА Новости о том, почему Запад применяет так много санкций к России, но при этом ни одной санкции к Израилю, в то время как жертвы среди гражданского населения в секторе Газа в разы больше. Переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа через посредников до сих пор не привели к какому-либо прогрессу. Посредники в лице США, Катара и Египта уже не раз пытались привести конфликтующие стороны к соглашению. Переговоры проходят в Каире и Дохе, а основой для потенциальной сделки служит план США, представленный еще в конце мая. Израиль и ХАМАС обвиняют друг друга в постоянном выдвижении новых условий и в общем нежелании добиться прекращения огня. Израильский премьер в сентябре заявлял, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов, а в ХАМАС заявляют о необходимости следовать тому, что якобы было уже согласовано. Нетаньяху при этом утверждает, что ХАМАС изначально отвергло американский план и внесло в него 29 корректировок. Вместе с этим о прекращении переговорного процесса пока еще никто не заявлял. Примечательно, что ключевые военные цели, озвученные израильским правительством, в принципе исключают сохранение движения ХАМАС в качестве политической и военной организации. В Израиле убеждены, что в противном случае следующее 7 октября станет лишь вопросом времени.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971566532.html

https://ria.ru/20240919/tsakhal-1973697990.html

https://ria.ru/20240407/katastrofa-1938292142.html

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ближний восток

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