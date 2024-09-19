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Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили - РИА Новости, 19.09.2024
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14:20 19.09.2024 (обновлено: 14:50 19.09.2024)
https://ria.ru/20240919/blinovskiy-1973642320.html
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили - РИА Новости, 19.09.2024
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложен до 17 октября с целью выяснения его местонахождения, передает... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T14:20
2024-09-19T14:50
алексей блиновский
ярославская область
елена блиновская
происшествия
сбербанк россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложен до 17 октября с целью выяснения его местонахождения, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей.В четверг в Арбитражном суде Ярославской области прошло заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Сам Блиновский на судебном заседании не присутствовал.Судья Виктория Белякова отметила, что суду предоставлена противоречивая информация о местонахождении Блиновского: он находится в розыске и в то же время на воинской службе по контракту. Представитель Блиновского отметил, что Блиновский, по его данным, служит, сведения о его задержании недостоверны."Ставится вопрос об отложении судебного заседания в целях запроса сведений у органов Следственного комитета и министерства обороны, проходит ли действительно в настоящее время Блиновский военную службу или был задержан в рамках уголовного дела, где находится и каким образом его надлежащим образом известить", - сказала судьяВ итоге было решено отложить заседание до 13.15 мск 17 октября.Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html
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алексей блиновский, ярославская область, елена блиновская, происшествия, сбербанк россии
Алексей Блиновский, Ярославская область, Елена Блиновская, Происшествия, Сбербанк России
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили

Суд по банкротству Блиновского отложили до выяснения его местонахождения

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложен до 17 октября с целью выяснения его местонахождения, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.
Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей.
В четверг в Арбитражном суде Ярославской области прошло заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Сам Блиновский на судебном заседании не присутствовал.
Судья Виктория Белякова отметила, что суду предоставлена противоречивая информация о местонахождении Блиновского: он находится в розыске и в то же время на воинской службе по контракту. Представитель Блиновского отметил, что Блиновский, по его данным, служит, сведения о его задержании недостоверны.
"Ставится вопрос об отложении судебного заседания в целях запроса сведений у органов Следственного комитета и министерства обороны, проходит ли действительно в настоящее время Блиновский военную службу или был задержан в рамках уголовного дела, где находится и каким образом его надлежащим образом известить", - сказала судья
В итоге было решено отложить заседание до 13.15 мск 17 октября.
Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.
Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.
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Алексей БлиновскийЯрославская областьЕлена БлиновскаяПроисшествияСбербанк России
 
 
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