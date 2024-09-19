https://ria.ru/20240919/blinovskiy-1973642320.html

Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили

Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили - РИА Новости, 19.09.2024

Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" отложили

Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложен до 17 октября с целью выяснения его местонахождения, передает... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T14:20

2024-09-19T14:20

2024-09-19T14:50

алексей блиновский

ярославская область

елена блиновская

происшествия

сбербанк россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложен до 17 октября с целью выяснения его местонахождения, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", должником указан Блиновский. Сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей.В четверг в Арбитражном суде Ярославской области прошло заседание по рассмотрению обоснованности заявления. Сам Блиновский на судебном заседании не присутствовал.Судья Виктория Белякова отметила, что суду предоставлена противоречивая информация о местонахождении Блиновского: он находится в розыске и в то же время на воинской службе по контракту. Представитель Блиновского отметил, что Блиновский, по его данным, служит, сведения о его задержании недостоверны."Ставится вопрос об отложении судебного заседания в целях запроса сведений у органов Следственного комитета и министерства обороны, проходит ли действительно в настоящее время Блиновский военную службу или был задержан в рамках уголовного дела, где находится и каким образом его надлежащим образом известить", - сказала судьяВ итоге было решено отложить заседание до 13.15 мск 17 октября.Алексей Блиновский и его супруга Елена Блиновская обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали, Алексея следствие считает пособником преступлений своей жены.Находящийся в зоне СВО Блиновский был объявлен в розыск из-за того, что не приходил к следователю и не знакомился с материалами дела.

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html

ярославская область

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алексей блиновский, ярославская область, елена блиновская, происшествия, сбербанк россии