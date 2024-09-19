https://ria.ru/20240919/blinovskaya-1973650284.html

Блиновская погасила более 230 миллионов рублей долгов

Блиновская погасила более 230 миллионов рублей долгов - РИА Новости, 19.09.2024

Блиновская погасила более 230 миллионов рублей долгов

"Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности из 908 миллионов, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:37

2024-09-19T15:37

2024-09-19T15:37

происшествия

елена блиновская

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_77610887a4175b6050b5a7bbfc3f6b63.jpg

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 230 миллионов рублей налоговой задолженности из 908 миллионов, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов. "Сумма оплаченных денежных средств на 17 сентября - 230 286 673 рубля", - сказал он. По его словам, общая сумма основного долга составляет почти 908 миллионов рублей. По словам юриста, в счет погашения были направлены денежные средства со счетов компаний Блиновской; наличные, изъятые в ходе обысков; наличные, изъятые из банковских ячеек ее родителей; средства, полученные от продажи валюты и монет ее родителей и квартиры отца. Также она намерена продать квартиру за 90 миллионов рублей, как только договор будет зарегистрирован, средства поступят напрямую в бюджет. На ее личных счетах находится 33 миллиона рублей, пояснил Морозов. Они под арестом, но защита будет ходатайствовать о его снятии и направлении денег на ее налоговый счет. "Погашение оставшейся части долга возможно путем продажи имеющегося имущества, находящегося под арестом, в случае получения соответствующего разрешения суда", - отметил юрист. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240912/podrobnosti-1972305419.html

https://ria.ru/20240919/suprug-1973628088.html

https://ria.ru/20240917/pashaev-1973096414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, елена блиновская, россия