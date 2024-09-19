https://ria.ru/20240919/bespilotniki-1973677656.html

Путин призвал подумать о будущем беспилотников

Путин призвал подумать о будущем беспилотников - РИА Новости, 19.09.2024

Путин призвал подумать о будущем беспилотников

Нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T16:23

2024-09-19T16:23

2024-09-19T16:49

безопасность

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения."Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть, уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра", - сказал президент на заседании.

https://ria.ru/20240919/putin-1973677042.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, владимир путин, россия