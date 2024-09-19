https://ria.ru/20240919/bespilotniki-1973677656.html
Путин призвал подумать о будущем беспилотников
Путин призвал подумать о будущем беспилотников - РИА Новости, 19.09.2024
Путин призвал подумать о будущем беспилотников
Нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T16:23
2024-09-19T16:23
2024-09-19T16:49
безопасность
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения."Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть, уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра", - сказал президент на заседании.
https://ria.ru/20240919/putin-1973677042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, владимир путин, россия
Безопасность, Владимир Путин, Россия
Путин призвал подумать о будущем беспилотников
Путин: нужно сейчас решать, как задачи беспилотники будут выполнять в будущем
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Нужно уже сейчас решать, какие задачи беспилотники будут выполнять в будущем, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства провел заседание Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.
"Конечно, нужно создавать заделы на будущее, то есть, уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра", - сказал президент на заседании.