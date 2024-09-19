https://ria.ru/20240919/bespilotnik-1973562452.html
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
В Белгородской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 19.09.2024
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО около 8.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:45
2024-09-19T09:45
2024-09-19T09:48
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Дежурные средства ПВО около 8.50 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ."Девятнадцатого сентября около 08.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240918/minoborony-1973406602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
В Белгородской области сбили украинский беспилотник
ПВО в Белгородской области сбила украинский беспилотник