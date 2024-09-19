https://ria.ru/20240919/belorussija-1973717240.html
Белоруссия рассказала об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ
Белоруссия рассказала об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ - РИА Новости, 19.09.2024
Белоруссия рассказала об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ
Белоруссия рассчитывает на беспристрастное председательство Финляндии в ОБСЕ в будущем году, заявил постоянный представитель Минска при организации Андрей... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T19:49
2024-09-19T19:49
2024-09-19T19:49
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МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на беспристрастное председательство Финляндии в ОБСЕ в будущем году, заявил постоянный представитель Минска при организации Андрей Дапкюнас. На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 19 сентября выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, представив предварительную программу и приоритеты финского председательства ОБСЕ в следующем году. "Мы принимаем к сведению представление приоритетов будущего председательства и понимаем, что председателю будет непросто сохранить объективность и непредвзятость в условиях жесткого политического размежевания в регионе ОБСЕ. Нам всем важно видеть председательство ОБСЕ не в роли пламенного оратора и вождя, а в гораздо более важной роли вдумчивого и беспристрастного посредника. Не публичного политического организатора, но смиренного, настойчивого и часто незаметного строителя мостов взаимопонимания и большего доверия", - приводит слова Дапкюнаса пресс-служба МИД Белоруссии в четверг. Он подчеркнул, что действующее председательство является председательством не большинства, а всех государств-участников организации. "Именно поэтому результативность его работы зависит от внимательного отношения к интересам и озабоченности всех и каждого", - отметил Дапкюнас. "Мы желаем нашим финским коллегам мудрости и решительности в выполнении мандата председателя ОБСЕ честно, непредвзято и справедливо, с равным вниманием к интересам и с учетом нений всех государств-участников нашей организации, как это предписано решением министерской встречи в Порту в 2002 году. Мы искренне надеемся, что наши финские коллеги смогут исполнить эту непростую миссию с честью и поспособствуют преодолению нашей организацией нынешнего кризиса в ее развитии", - добавил он. С 1 января 2024 года Мальта стала председателем в ОБСЕ.
https://ria.ru/20240619/obse-1953912563.html
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в мире, белоруссия, финляндия, минск, обсе
В мире, Белоруссия, Финляндия, Минск, ОБСЕ
Белоруссия рассказала об ожиданиях от председательства Финляндии в ОБСЕ
Минск надеется, что председательство Финляндии в ОБСЕ будет беспристрастным
МИНСК, 19 сен – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на беспристрастное председательство Финляндии в ОБСЕ в будущем году, заявил постоянный представитель Минска при организации Андрей Дапкюнас.
На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене
19 сентября выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, представив предварительную программу и приоритеты финского председательства ОБСЕ в следующем году.
"Мы принимаем к сведению представление приоритетов будущего председательства и понимаем, что председателю будет непросто сохранить объективность и непредвзятость в условиях жесткого политического размежевания в регионе ОБСЕ. Нам всем важно видеть председательство ОБСЕ не в роли пламенного оратора и вождя, а в гораздо более важной роли вдумчивого и беспристрастного посредника. Не публичного политического организатора, но смиренного, настойчивого и часто незаметного строителя мостов взаимопонимания и большего доверия", - приводит слова Дапкюнаса пресс-служба МИД Белоруссии в четверг.
Он подчеркнул, что действующее председательство является председательством не большинства, а всех государств-участников организации. "Именно поэтому результативность его работы зависит от внимательного отношения к интересам и озабоченности всех и каждого", - отметил Дапкюнас.
"Мы желаем нашим финским коллегам мудрости и решительности в выполнении мандата председателя ОБСЕ честно, непредвзято и справедливо, с равным вниманием к интересам и с учетом нений всех государств-участников нашей организации, как это предписано решением министерской встречи в Порту
в 2002 году. Мы искренне надеемся, что наши финские коллеги смогут исполнить эту непростую миссию с честью и поспособствуют преодолению нашей организацией нынешнего кризиса в ее развитии", - добавил он.
С 1 января 2024 года Мальта
стала председателем в ОБСЕ.