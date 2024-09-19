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Гладков рассказал об обеспечении лекарствами белгородских льготников
Гладков рассказал об обеспечении лекарствами белгородских льготников - РИА Новости, 19.09.2024
Гладков рассказал об обеспечении лекарствами белгородских льготников
Власти Белгородской области выполняют все свои обещания по развитию сферы здравоохранения, в частности, за три года на финансирование закупки льготных лекарств... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:04
2024-09-19T21:04
2024-09-19T21:06
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
здоровье - общество
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БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области выполняют все свои обещания по развитию сферы здравоохранения, в частности, за три года на финансирование закупки льготных лекарств направлено 9,7 миллиарда рублей, за последние три года полностью удалось решить эту проблему, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона. "Выполняем все свои обещания по развитию сферы здравоохранения в Белгородской области. За три года на финансирование льготного лекарственного обеспечения в Белгородской области направлено 9,7 млрд рублей, а на строительство и ремонт объектов здравоохранения - 17,3 млрд рублей", - сказал Гладков. Кроме того, глава региона рассказал о выделении дополнительных 200 миллионов рублей на приобретение льготных лекарств. Гладков подчеркнул, что власти выполняют колоссальный объем работы. Основной вопрос 2020 года касался лекарств – белгородцы, имеющие право на льготы, выражали недовольство, утверждая, что государство обязано обеспечивать их медикаментами, но они не поступают. В 2021 году ситуация осталась прежней. "Лишь по итогам 2021 года мы начали выравнивать обстановку. В 2022, 2023 и 2024 годах, за исключением редких случаев нехватки лекарств в отдельных больницах и поликлиниках, которые быстро восполняются из других учреждений при росте числа льготников, других проблем мы не наблюдаем", - подчеркнул Гладков. В общей сумме в 2024 году на эти цели власти региона направили более 3,5 млрд рублей. Этот показатель на 30% превышает расходы в той же сфере в прошлом году. В последние годы финансирование этого направления в Белгородской области ежегодно увеличивается. За счёт данных средств закупят дорогостоящие лекарственные препараты, предназначенные для лечения следующих заболеваний: спинальная мышечная атрофия, онкогематологические заболевания, муковисцидоз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма и другие. Медикаменты будут выдаваться отдельным категориям граждан по льготным рецептам.
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белгородская область, вячеслав гладков, здоровье - общество
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Здоровье - Общество
БЕЛГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Власти Белгородской области выполняют все свои обещания по развитию сферы здравоохранения, в частности, за три года на финансирование закупки льготных лекарств направлено 9,7 миллиарда рублей, за последние три года полностью удалось решить эту проблему, рассказал губернатор Вячеслав Гладков в ходе прямой линии с жителями региона.
"Выполняем все свои обещания по развитию сферы здравоохранения в Белгородской области. За три года на финансирование льготного лекарственного обеспечения в Белгородской области направлено 9,7 млрд рублей, а на строительство и ремонт объектов здравоохранения - 17,3 млрд рублей", - сказал Гладков.
Кроме того, глава региона рассказал о выделении дополнительных 200 миллионов рублей на приобретение льготных лекарств. Гладков подчеркнул, что власти выполняют колоссальный объем работы. Основной вопрос 2020 года касался лекарств – белгородцы, имеющие право на льготы, выражали недовольство, утверждая, что государство обязано обеспечивать их медикаментами, но они не поступают. В 2021 году ситуация осталась прежней.
"Лишь по итогам 2021 года мы начали выравнивать обстановку. В 2022, 2023 и 2024 годах, за исключением редких случаев нехватки лекарств в отдельных больницах и поликлиниках, которые быстро восполняются из других учреждений при росте числа льготников, других проблем мы не наблюдаем", - подчеркнул Гладков.
В общей сумме в 2024 году на эти цели власти региона направили более 3,5 млрд рублей. Этот показатель на 30% превышает расходы в той же сфере в прошлом году. В последние годы финансирование этого направления в Белгородской области ежегодно увеличивается. За счёт данных средств закупят дорогостоящие лекарственные препараты, предназначенные для лечения следующих заболеваний: спинальная мышечная атрофия, онкогематологические заболевания, муковисцидоз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма и другие. Медикаменты будут выдаваться отдельным категориям граждан по льготным рецептам.