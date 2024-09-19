https://ria.ru/20240919/bayden-1973724235.html

Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре

Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре - РИА Новости, 19.09.2024

Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре

Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T21:08

2024-09-19T21:08

2024-09-19T21:08

в мире

сша

делавэр

хантер байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771495_0:353:1983:1468_1920x0_80_0_0_24977b596e630c800867ebad4c7661a1.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр. "Новая дата оглашения приговора назначена на 4 декабря", - говорится в постановлении. Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.

https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html

https://ria.ru/20240214/bayden-1927218256.html

сша

делавэр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, делавэр, хантер байден