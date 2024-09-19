Рейтинг@Mail.ru
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре - РИА Новости, 19.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:08 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/bayden-1973724235.html
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре - РИА Новости, 19.09.2024
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:08
2024-09-19T21:08
в мире
сша
делавэр
хантер байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771495_0:353:1983:1468_1920x0_80_0_0_24977b596e630c800867ebad4c7661a1.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр. "Новая дата оглашения приговора назначена на 4 декабря", - говорится в постановлении. Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html
https://ria.ru/20240214/bayden-1927218256.html
сша
делавэр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577771495_0:167:1983:1654_1920x0_80_0_0_d9af4c9f348f152f093e4d09a99b01b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре

Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут четвертого декабря

© AP Photo / Visar KryeziuДжо Байден с сыном Хантером
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Джо Байден с сыном Хантером. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр.
"Новая дата оглашения приговора назначена на 4 декабря", - говорится в постановлении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
Байден пообещал поддерживать сына Хантера
3 июня, 17:22
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности.
Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Минюст США нашел свидетельства употребления наркотиков Хантером Байденом
14 февраля, 03:23
 
В миреСШАДелавэрХантер Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала