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Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре - РИА Новости, 19.09.2024
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T21:08
2024-09-19T21:08
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр. "Новая дата оглашения приговора назначена на 4 декабря", - говорится в постановлении. Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности. Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся. Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.
https://ria.ru/20240603/bayden-1950242166.html
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в мире, сша, делавэр, хантер байден
В мире, США, Делавэр, Хантер Байден
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут четвертого декабря
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Приговор сыну президента США Хантеру Байдену по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия вынесут 4 декабря, говорится в постановлении суда в штате Делавэр.
"Новая дата оглашения приговора назначена на 4 декабря", - говорится в постановлении.
Ранее планировалось, что приговор будет оглашен в ноябре. Решение суда будет вынесено уже после выборов президента США, но Байден еще будет исполнять свои обязанности.
Ранее адвокаты сына Байдена отказались обжаловать обвинительный вердикт присяжных по делу о нарушении при покупке и хранении револьвера. Присяжные признали Байдена-младшего виновным по всем пунктам, вмененным ему по делу о нарушениях при хранении оружия. По данным прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишало его права покупать пистолет, однако он соврал в опроснике и приобрел оружие в октябре 2018 года, а потом владел им в период употребления запрещенных веществ. Теперь Хантеру Байдену грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, которые впервые привлекаются по таким делам, приговоры, связанные с лишением свободы, не выносятся.
Вынесение приговора по второму уголовному делу против Байдена-младшего по обвинениям в неуплате налогов, которые он признал, назначено на 16 декабря.