https://ria.ru/20240919/azov-1973594497.html

В Геническе задержали пропагандиста "Азова"*

В Геническе задержали пропагандиста "Азова"* - РИА Новости, 19.09.2024

В Геническе задержали пропагандиста "Азова"*

Российскими контрразведчиками пресечена деятельность жителя Геническа Херсонской области, пропагандировавшего с сети интернет деятельность украинского... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T12:10

2024-09-19T12:10

2024-09-19T12:10

россия

херсонская область

геническ

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 19 сен - РИА Новости. Российскими контрразведчиками пресечена деятельность жителя Геническа Херсонской области, пропагандировавшего с сети интернет деятельность украинского военизированного националистического формирования "Азов"*, сообщили журналистам в УФСБ России по Херсонской области. "УФСБ России по Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Геническа, причастного к публичному оправданию и пропаганде терроризма. Установлено, что в апреле 2024 года фигурант неоднократно размещал в интернет-ресурсах комментарии, публично оправдывающие деятельность украинского военизированного националистического объедения "Азов"*, - сообщили в ведомстве. В отношении задержанного следственным отделом УФСБ России по Херсонской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Санкция данной статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы. Правоохранительные органы проводят следствие и оперативно-розыскные мероприятия для установления обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20240919/marochko-1973552797.html

https://ria.ru/20240913/prigovor-1972465129.html

россия

херсонская область

геническ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, херсонская область , геническ, происшествия