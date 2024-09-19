https://ria.ru/20240919/avtovaz-1973537793.html
"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа"
"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 19.09.2024
"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа"
Госкорпорация "Ростех" вернула себе 32,3% акций "АвтоВАЗа" с помощью опциона на право обратного выкупа, оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ,... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:28
2024-09-19T01:28
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" вернула себе 32,3% акций "АвтоВАЗа" с помощью опциона на право обратного выкупа, оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ, рассказал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. "Когда "Ростех" выходил из состава акционеров "АвтоВАЗа", сделка предусматривала опцион на право обратного выкупа. Спустя два года корпорация этим правом воспользовалась и вернула 32,3% акций. Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно. Если "Ростех" вернулся в состав акционеров национального автопроизводителя, значит, для этого есть резоны, как политические, так и экономические", - сказал Соколов в интервью РБК. Представитель "Ростеха" подтвердил изданию факт сделки, но от комментариев отказался. В пресс-службе Минпромторга сделку комментировать тоже не стали. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
https://ria.ru/20240905/avtovaz-1970674222.html
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россия, тольятти, ижевск, авто, экономика, максим соколов, ростех, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault clio, lada vesta
Россия, Тольятти, Ижевск, Авто, Экономика, Максим Соколов, Ростех, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Renault Clio, Lada Vesta
"Ростех" вернул себе почти треть акций "АвтоВАЗа"
Президент "Ростеха" Соколов: госкорпорация вернула себе 32,3% акций "АвтоВАЗа"