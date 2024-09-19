https://ria.ru/20240919/aviatsionnaya_opasnost-1973537285.html
В Воронежской области объявили авиационную опасность
В Воронежской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 19.09.2024
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T01:17
2024-09-19T01:17
2024-09-19T01:17
александр гусев (губернатор)
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938279991_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_83355048fa50fc484a2b50191f8299c4.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Уважаемые воронежцы! Внимание, в регионе объявляется авиационная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это коридор, ванная, кладовая. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал он.
https://ria.ru/20240918/gladkov-1973381530.html
воронежская область
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александр гусев (губернатор), воронежская область
Александр Гусев (губернатор), Воронежская область
В Воронежской области объявили авиационную опасность
Губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в Воронежской области