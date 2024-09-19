https://ria.ru/20240919/artamonov-1973579232.html

Артамонов: выполним все задачи, поставленные президентом

Артамонов: выполним все задачи, поставленные президентом - РИА Новости, 19.09.2024

Артамонов: выполним все задачи, поставленные президентом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в видеоконференции президента России Владимира Путина с участием глав регионов, избранных по итогам... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T11:16

2024-09-19T11:16

2024-09-19T11:16

липецкая область

игорь артамонов

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973578780_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_406cadc9a97604f301628cbdfed798d2.jpg

ЛИПЕЦК, 19 сен - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в видеоконференции президента России Владимира Путина с участием глав регионов, избранных по итогам выборов 6-8 сентября 2024 года, об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале. В ходе встречи президент РФ подчеркнул особую роль субъектов в реализации новых национальных проектов. Артамонов отметил, что Липецкая область готова к их исполнению, контролировать которое губернатор будет лично. "Полностью разделяю позицию президента, что стране для развития нужны квалифицированные кадры. Мы активно работаем над этим, меняем программы в колледжах и техникумах, запускаем медвуз, участвуем в пилотном проекте по стопроцентному трудоустройству студентов по специальности, привлекаем предприятия к сотрудничеству с образовательными учреждениями. Все поставленные президентом задачи по развитию социальной сферы и укреплению технологического суверенитета наш регион выполнит", - написал Артамонов. Также губернатор подчеркнул, что региональные власти продолжат оказывать поддержку бойцам СВО и их семьям. "Благодарю президента за оказанное доверие, за чуткое и внимательное отношение к Липецкой области и ко всем регионам – мы одна большая страна, один народ. И вместе мы станем ещё сильнее", - отметил в заключении губернатор Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в ходе прошедших выборов Артамонов получил максимальную поддержку граждан – 81,16% от числа проголосовавших.

https://ria.ru/20240918/podderzhka-1973439423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, владимир путин