В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане
Hurriyet призывает пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП с пейджерами
© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Операция с подрывом пейджеров в Ливане вызывает необходимость пересмотреть причины гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет в четверг газета Hürriyet.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД страны Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США.
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"Не мог ли Израиль, взломавший иранские пейджеры и заложивший взрывчатку, приложить руку к сбитию вертолета президента Ирана Раиси, не мог ли он приложить руку к убийству Исмаила Хании в конспиративной квартире разведки в Тегеране? После подрыва пейджеров следует пересмотреть версию убийства президента Эбрахима Раиси и Исмаила Хании", - пишет издание.
Иранское государственное агентство Tasnim в среду заявило, что новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, - это ложь, нацеленная на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
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