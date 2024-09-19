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В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
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08:17 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/ankara-1973554986.html
В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане
В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане - РИА Новости, 19.09.2024
В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане
Операция с подрывом пейджеров в Ливане вызывает необходимость пересмотреть причины гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы политбюро палестинского... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T08:17
2024-09-19T08:17
в мире
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Операция с подрывом пейджеров в Ливане вызывает необходимость пересмотреть причины гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет в четверг газета Hürriyet. Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД страны Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США. "Не мог ли Израиль, взломавший иранские пейджеры и заложивший взрывчатку, приложить руку к сбитию вертолета президента Ирана Раиси, не мог ли он приложить руку к убийству Исмаила Хании в конспиративной квартире разведки в Тегеране? После подрыва пейджеров следует пересмотреть версию убийства президента Эбрахима Раиси и Исмаила Хании", - пишет издание. Иранское государственное агентство Tasnim в среду заявило, что новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, - это ложь, нацеленная на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана. Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
https://ria.ru/20240918/iran-1973489460.html
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в мире, иран, ливан, израиль, исмаил хания, мария захарова, хамас, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Иран, Ливан, Израиль, Исмаил Хания, Мария Захарова, ХАМАС, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В Анкаре призвали пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП в Ливане

Hurriyet призывает пересмотреть причины гибели Раиси после ЧП с пейджерами

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте. Архивное фото
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АНКАРА, 19 сен - РИА Новости. Операция с подрывом пейджеров в Ливане вызывает необходимость пересмотреть причины гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, пишет в четверг газета Hürriyet.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД страны Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. В конце июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США.
Ливанские военные на месте взрыва в южном портовом городе Сидон - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Иране опровергли слухи о гибели Раиси из-за детонации пейджера
18 сентября, 18:51
"Не мог ли Израиль, взломавший иранские пейджеры и заложивший взрывчатку, приложить руку к сбитию вертолета президента Ирана Раиси, не мог ли он приложить руку к убийству Исмаила Хании в конспиративной квартире разведки в Тегеране? После подрыва пейджеров следует пересмотреть версию убийства президента Эбрахима Раиси и Исмаила Хании", - пишет издание.
Иранское государственное агентство Tasnim в среду заявило, что новостные сообщения, опубликованные в ряде израильских СМИ о гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси в результате якобы детонации пейджера, - это ложь, нацеленная на подрыв доверия иранского населения к военным и государственным органам власти Ирана.
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Министр здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что в результате детонации ранения получили до 2,8 тысячи человек, число погибших достигло 12. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт".
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В миреИранЛиванИзраильИсмаил ХанияМария ЗахароваХАМАСХезболлаДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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