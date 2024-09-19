https://ria.ru/20240919/agrarii-1973653673.html
Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков
Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков - РИА Новости, 19.09.2024
Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков
Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T15:09
2024-09-19T15:09
2024-09-19T15:20
россия
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России."Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.
https://ria.ru/20240701/mishustin-1956585404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, правительство рф
Россия, Экономика, Правительство РФ
Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков
На помощь аграриям после весенних заморозков направят 900 миллионов рублей
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин
на заседании правительства.
Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России.
"Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.