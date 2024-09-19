https://ria.ru/20240919/agrarii-1973653673.html

Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков

Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков - РИА Новости, 19.09.2024

Регионы получат 900 миллионов рублей на помощь аграриям после заморозков

Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил... РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T15:09

2024-09-19T15:09

2024-09-19T15:20

россия

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России."Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.

https://ria.ru/20240701/mishustin-1956585404.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, правительство рф