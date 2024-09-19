https://ria.ru/20240919/aeroflot-1973562816.html

Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже

Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже - РИА Новости, 19.09.2024

Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже

Акции ПАО "Аэрофлот" с 20 сентября будут включены в Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — наиболее ликвидных акций Московской биржи, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 19.09.2024

2024-09-19T09:46

2024-09-19T09:46

2024-09-19T09:46

московская биржа

аэрофлот

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775029212_0:0:3194:1796_1920x0_80_0_0_19e1cf6ebbf704dcf9323d9a0ed0a6d3.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акции ПАО "Аэрофлот" с 20 сентября будут включены в Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — наиболее ликвидных акций Московской биржи, сообщает пресс-служба авиакомпании. Композитный индекс российского фондового рынка рассчитывается Московский биржей на основе цен сделок, совершаемых с 10 наиболее ликвидными акциями, допущенными к обращению на бирже, и учитывает в том числе количество сделок, объем торгов и количество участников торгов. По данным пресс-службы, в августе 2024 года "Аэрофлот" занял 11 место по объему торгов среди компаний, акции которых обращающихся на Московской бирже. Среднесуточный объем торгов акциями компании составил 1,9 миллиарда рублей, что на 65,5% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,0% от акций, находящихся в свободном обращении (free-float). В июне–августе среднесуточный объем торгов акциями компании составил 2,1 миллиарда рублей, что на 82,3% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,4% от free-float. Акции "Аэрофлота" обращаются на Московской бирже с 1997 года, включены в первый уровень котировального списка, торгуются в режиме торгов T+2 и входят в состав 12 основных российских рублевых фондовых индексов.

https://ria.ru/20240914/aeroflot-1972660578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская биржа, аэрофлот, россия