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Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже - РИА Новости, 19.09.2024
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09:46 19.09.2024
https://ria.ru/20240919/aeroflot-1973562816.html
Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже
Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже - РИА Новости, 19.09.2024
Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже
Акции ПАО "Аэрофлот" с 20 сентября будут включены в Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — наиболее ликвидных акций Московской биржи, сообщает пресс-служба авиакомпании. РИА Новости, 19.09.2024
2024-09-19T09:46
2024-09-19T09:46
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акции ПАО "Аэрофлот" с 20 сентября будут включены в Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — наиболее ликвидных акций Московской биржи, сообщает пресс-служба авиакомпании. Композитный индекс российского фондового рынка рассчитывается Московский биржей на основе цен сделок, совершаемых с 10 наиболее ликвидными акциями, допущенными к обращению на бирже, и учитывает в том числе количество сделок, объем торгов и количество участников торгов. По данным пресс-службы, в августе 2024 года "Аэрофлот" занял 11 место по объему торгов среди компаний, акции которых обращающихся на Московской бирже. Среднесуточный объем торгов акциями компании составил 1,9 миллиарда рублей, что на 65,5% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,0% от акций, находящихся в свободном обращении (free-float). В июне–августе среднесуточный объем торгов акциями компании составил 2,1 миллиарда рублей, что на 82,3% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,4% от free-float. Акции "Аэрофлота" обращаются на Московской бирже с 1997 года, включены в первый уровень котировального списка, торгуются в режиме торгов T+2 и входят в состав 12 основных российских рублевых фондовых индексов.
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московская биржа, аэрофлот, россия
Московская биржа, Аэрофлот, Россия

Акции "Аэрофлота" включены в индекс наиболее ликвидных на Московской бирже

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Акции ПАО "Аэрофлот" с 20 сентября будут включены в Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) — наиболее ликвидных акций Московской биржи, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Композитный индекс российского фондового рынка рассчитывается Московский биржей на основе цен сделок, совершаемых с 10 наиболее ликвидными акциями, допущенными к обращению на бирже, и учитывает в том числе количество сделок, объем торгов и количество участников торгов.
По данным пресс-службы, в августе 2024 года "Аэрофлот" занял 11 место по объему торгов среди компаний, акции которых обращающихся на Московской бирже. Среднесуточный объем торгов акциями компании составил 1,9 миллиарда рублей, что на 65,5% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,0% от акций, находящихся в свободном обращении (free-float). В июне–августе среднесуточный объем торгов акциями компании составил 2,1 миллиарда рублей, что на 82,3% превышает показатель за прошедшие 12 месяцев и составляет 4,4% от free-float.
Акции "Аэрофлота" обращаются на Московской бирже с 1997 года, включены в первый уровень котировального списка, торгуются в режиме торгов T+2 и входят в состав 12 основных российских рублевых фондовых индексов.
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