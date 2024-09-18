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Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей - РИА Новости, 18.09.2024
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Вологодская область
 
17:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/zhestyannikov-1973474196.html
Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей
Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей - РИА Новости, 18.09.2024
Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:34
2024-09-18T17:34
вологодская область
вологда
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба регионального парламента. Акция проводится уже 10 лет. Она объединяет парламентариев, общественников, предпринимателей для того, чтобы обеспечить школьников тетрадями, канцелярскими принадлежностями, наборами для творчества. "Акция адресована многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям участников СВО. Поддержка семей – одно из приоритетных направлений работы. По инициативе (избранного - ред.) главы региона Георгия Филимонова действует проект "Первоклассный вологжанин". Более 15 тысяч детей 1 сентября получили папки со школьными принадлежностями. Будем обязательно продолжать помогать семьям вологжан растить умных, здоровых, талантливых детей. Они – наше будущее!" - цитирует пресс-служба Жестянникова. В Вологодской области акция "Собери ребенка в школу" проходит во всех муниципальных образованиях. В среду в Штабе общественной поддержки собрались семьи из Вологды и Вологодского округа. В завершении мероприятия спикер ЗСО пожелал всем детям успешной учебы, а их родителям – терпения и здоровья.
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вологда, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Вологда, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов

Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей

© Сергей Жестянников/TelegramПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в школу"
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции Собери ребенка в школу - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Сергей Жестянников/Telegram
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в школу"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Акция проводится уже 10 лет. Она объединяет парламентариев, общественников, предпринимателей для того, чтобы обеспечить школьников тетрадями, канцелярскими принадлежностями, наборами для творчества.
"Акция адресована многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям участников СВО. Поддержка семей – одно из приоритетных направлений работы. По инициативе (избранного - ред.) главы региона Георгия Филимонова действует проект "Первоклассный вологжанин". Более 15 тысяч детей 1 сентября получили папки со школьными принадлежностями. Будем обязательно продолжать помогать семьям вологжан растить умных, здоровых, талантливых детей. Они – наше будущее!" - цитирует пресс-служба Жестянникова.
В Вологодской области акция "Собери ребенка в школу" проходит во всех муниципальных образованиях. В среду в Штабе общественной поддержки собрались семьи из Вологды и Вологодского округа.
В завершении мероприятия спикер ЗСО пожелал всем детям успешной учебы, а их родителям – терпения и здоровья.
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