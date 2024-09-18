https://ria.ru/20240918/zhestyannikov-1973474196.html

Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей

Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей - РИА Новости, 18.09.2024

Жестянников вручил детям наборы школьных принадлежностей

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:34

2024-09-18T17:34

2024-09-18T17:34

вологодская область

вологда

сергей жестянников

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973475190_1:0:1277:718_1920x0_80_0_0_bbce5d8063d4fe0ee05dc8f2f4b83fbd.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников вручил детям наборы учебных принадлежностей в рамках акции "Собери ребенка в школу", сообщает пресс-служба регионального парламента. Акция проводится уже 10 лет. Она объединяет парламентариев, общественников, предпринимателей для того, чтобы обеспечить школьников тетрадями, канцелярскими принадлежностями, наборами для творчества. "Акция адресована многодетным, малообеспеченным семьям, а также семьям участников СВО. Поддержка семей – одно из приоритетных направлений работы. По инициативе (избранного - ред.) главы региона Георгия Филимонова действует проект "Первоклассный вологжанин". Более 15 тысяч детей 1 сентября получили папки со школьными принадлежностями. Будем обязательно продолжать помогать семьям вологжан растить умных, здоровых, талантливых детей. Они – наше будущее!" - цитирует пресс-служба Жестянникова. В Вологодской области акция "Собери ребенка в школу" проходит во всех муниципальных образованиях. В среду в Штабе общественной поддержки собрались семьи из Вологды и Вологодского округа. В завершении мероприятия спикер ЗСО пожелал всем детям успешной учебы, а их родителям – терпения и здоровья.

https://ria.ru/20240917/vologodchina-1973175711.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вологда, сергей жестянников, георгий филимонов