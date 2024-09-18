https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html

Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа

Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа - РИА Новости, 18.09.2024

Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:35

2024-09-18T14:35

2024-09-18T14:44

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

энтони блинкен

сектор газа

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы."В последние полтора месяца мы достигли значительного прогресса. В соглашении 18 пунктов, из них 15 согласованы, однако необходимо решить оставшиеся вопросы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.По его словам, разрешение оставшихся вопросов является скорее вопросом политической воли.

https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html

сектор газа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сектор газа