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Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа - РИА Новости, 18.09.2024
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:35
2024-09-18T14:35
2024-09-18T14:44
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
сектор газа
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы."В последние полтора месяца мы достигли значительного прогресса. В соглашении 18 пунктов, из них 15 согласованы, однако необходимо решить оставшиеся вопросы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.По его словам, разрешение оставшихся вопросов является скорее вопросом политической воли.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html
сектор газа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, Сектор Газа
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
Блинкен: 15 из 18 пунктов сделки по заложникам из сектора Газа согласованы