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Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа - РИА Новости, 18.09.2024
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14:35 18.09.2024 (обновлено: 14:44 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/zalozhniki-1973410268.html
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа - РИА Новости, 18.09.2024
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T14:35
2024-09-18T14:44
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
энтони блинкен
сектор газа
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы."В последние полтора месяца мы достигли значительного прогресса. В соглашении 18 пунктов, из них 15 согласованы, однако необходимо решить оставшиеся вопросы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.По его словам, разрешение оставшихся вопросов является скорее вопросом политической воли.
https://ria.ru/20240918/izrail-1973408561.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, энтони блинкен, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Энтони Блинкен, Сектор Газа
Блинкен заявил о прогрессе в сделке по заложникам из сектора Газа

Блинкен: 15 из 18 пунктов сделки по заложникам из сектора Газа согласованы

© AP Photo / Jacquelyn MartinЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о прогрессе в сделке по прекращению огня в секторе Газа, по его словам, 15 из 18 пунктов согласованы.
"В последние полтора месяца мы достигли значительного прогресса. В соглашении 18 пунктов, из них 15 согласованы, однако необходимо решить оставшиеся вопросы", - заявил Блинкен в ходе пресс-конференции в Египте.
По его словам, разрешение оставшихся вопросов является скорее вопросом политической воли.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
ЦАХАЛ заявил об авиаударе по боевикам ХАМАС в районе Газы
Вчера, 14:32
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЭнтони БлинкенСектор Газа
 
 
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