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Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей - РИА Новости, 18.09.2024
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15:23 18.09.2024 (обновлено: 23:52 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/zakonotvorchestvo-1973426050.html
Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей
Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей - РИА Новости, 18.09.2024
Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 10 тысяч рублей за невыполнение водителями требований сотрудников... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:23
2024-09-18T23:52
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 10 тысяч рублей за невыполнение водителями требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля. Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона от пятисот до восьмисот рублей до диапазона от семи до десяти тысяч рублей, а также установить повышенную административную ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, следует из пояснительной записки. Отмечается, что законопроект разработан в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства, воспрепятствованием их деятельности и нарушением правил прохождения весового и габаритного контроля тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами. Также законопроектом в частности, увеличивается штраф за нарушение правил перевозки грузов с пятиста рублей до ста тысяч рублей. Кроме того, предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля наложение штрафа в размере ста тысяч рублей. -0-
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общество, авто, россия, госдума рф
Общество, Авто, Россия, Госдума РФ
Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей

ГД приняла в I чтении проект о штрафе в 10 тысяч рублей за отказ остановиться

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 10 тысяч рублей за невыполнение водителями требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля.
Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона от пятисот до восьмисот рублей до диапазона от семи до десяти тысяч рублей, а также установить повышенную административную ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, следует из пояснительной записки.
Отмечается, что законопроект разработан в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства, воспрепятствованием их деятельности и нарушением правил прохождения весового и габаритного контроля тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами.
Также законопроектом в частности, увеличивается штраф за нарушение правил перевозки грузов с пятиста рублей до ста тысяч рублей. Кроме того, предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля наложение штрафа в размере ста тысяч рублей. -0-
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