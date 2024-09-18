https://ria.ru/20240918/zakonotvorchestvo-1973426050.html

Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей

Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей - РИА Новости, 18.09.2024

Штраф за отказ водителя остановиться могут увеличить до десяти тысяч рублей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 10 тысяч рублей за невыполнение водителями требований сотрудников... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:23

2024-09-18T15:23

2024-09-18T23:52

общество

авто

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов до 10 тысяч рублей за невыполнение водителями требований сотрудников контролирующих органов об остановке автомобиля. Законопроектом предлагается повысить размер административного штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 12.25. КоАП РФ, увеличив его размеры с диапазона от пятисот до восьмисот рублей до диапазона от семи до десяти тысяч рублей, а также установить повышенную административную ответственность в виде лишения водительских прав на срок до шести месяцев за повторное невыполнение законного требования сотрудников контролирующих органов об остановке транспортного средства, следует из пояснительной записки. Отмечается, что законопроект разработан в целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения сохранности автодорог страны за счет комплексного урегулирования вопросов, связанных с невыполнением водителями законных требований уполномоченных должностных лиц об остановке транспортного средства, воспрепятствованием их деятельности и нарушением правил прохождения весового и габаритного контроля тяжеловесными и крупногабаритными транспортными средствами. Также законопроектом в частности, увеличивается штраф за нарушение правил перевозки грузов с пятиста рублей до ста тысяч рублей. Кроме того, предлагается установить, что отказ водителя проходить весовой и габаритный контроль транспортного средства влечет наложение штрафа в размере десяти тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок шесть месяцев для водителя, а для собственника автомобиля наложение штрафа в размере ста тысяч рублей. -0-

https://ria.ru/20240713/otvetsvennost-1959367294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, авто, россия, госдума рф