https://ria.ru/20240918/zakonoproekt-1973302343.html

В ГД внесут проект о кредитных каникулах для жителей приграничных регионов

В ГД внесут проект о кредитных каникулах для жителей приграничных регионов - РИА Новости, 18.09.2024

В ГД внесут проект о кредитных каникулах для жителей приграничных регионов

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T01:43

2024-09-18T01:43

2024-09-18T01:43

сергей миронов

владимир путин

яна лантратова

госдума рф

вооруженные силы украины

россия

курская область

брянская область

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП внесут в Госдуму законопроект о предоставлении кредитных каникул по ипотеке сроком не менее шести месяцев жителям приграничных регионов, пострадавших от ВСУ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в среду на рассмотрение Госдумы. "Проектом федерального закона предлагается установить, что граждане из числа лиц, проживающих на территориях, в пределах которых введен правовой режим контртеррористической операции, и являющиеся заемщиками по кредитному договору (договору займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой, вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок не менее шести месяцев", - сказано в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что датой начала льготного периода предлагается считать дату направления требования заемщика кредитору, а также для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства им предоставляются документы об установлении фактов проживания в жилом помещении, на территории, где введен режим КТО, и сведения о нарушений условий его жизнедеятельности в связи вынужденным оставлением места жительства. Кроме того, законопроектом предлагается обязать банки и кредитные организации в одностороннем порядке отменять неустойки, штрафы, пени за этот срок. "Жители приграничных территорий потеряли работу, сбережения, а единовременные выплаты от государства они тратят на покупку товаров первой необходимости", - сообщил РИА Новости Миронов. По его словам, у многих беженцев были ипотечные кредиты, и сегодня их жилье, находящееся в залоге у банков, расположено в зоне проведения контртеррористической операции. "Банкиров такие трудности не интересуют. Они не считают эту трагедию форс-мажором, а юридически жители приграничных территорий не являются пострадавшими от чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера. Соответственно, помощь в форме временной приостановки исполнения кредитных обязательств им не положена", - заключил лидер партии. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 17 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 14,2 тысячи военных, 119 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240917/sberbank--1973081089.html

https://radiosputnik.ru/20240910/ipoteka-1971756687.html

https://realty.ria.ru/20240905/mutko-1970845243.html

россия

курская область

брянская область

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сергей миронов, владимир путин, яна лантратова, госдума рф, вооруженные силы украины, россия, курская область, брянская область