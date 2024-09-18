https://ria.ru/20240918/zakharova-1973350506.html

Западным компаниям выгоден терроризм в Африке, заявила Захарова

Западным компаниям выгоден терроризм в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 18.09.2024

Западным компаниям выгоден терроризм в Африке, заявила Захарова

Западным компаниям выгоден терроризм в Африке, за счет него возможно отбирать ресурсы, сеять хаос и политическую нестабильность в регионе, заявила официальный... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:39

2024-09-18T11:39

2024-09-18T11:39

африка

россия

мария захарова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Западным компаниям выгоден терроризм в Африке, за счет него возможно отбирать ресурсы, сеять хаос и политическую нестабильность в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Африка страдает от терроризма, потому что он туда привнесен извне. Потому что западным компаниям выгодно торговать оружием, подбрасывая туда новые проблемы. Потому что под эгидой терроризма выгодно и возможно отбирать ресурсы, сеять хаос и политическую нестабильность, вмешиваться во внутренние дела", - сказала Захарова в ходе сессии четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).

https://ria.ru/20240906/afrika-1970876718.html

африка

россия

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африка, россия, мария захарова