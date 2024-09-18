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Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"
Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме" - РИА Новости, 18.09.2024
Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми об "империалистическом фашизме" России с поведением политика,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:31
2024-09-18T11:31
2024-09-18T11:35
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми об "империалистическом фашизме" России с поведением политика, который не чувствует ответственности за свои высказывания. "Они (британцы - ред.) в белом пальто, на котором хорошо видны кровавые следы. Будь это пальто другого цвета, возможно, можно было бы что-то скрыть, но они ведь сами не дают забыть эту историю", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. "Они (министры иностранных дел в Британии - ред.) же приходят, по полгода пребывают в кабинетах и потом уходят. О чем это говорит? Это говорит о полной безответственности: они знают, что они ни за что не будут нести никакой ответственности. Посмотрите какое количество с 2022 года было министров иностранных дел Британии: ну, пришли, пару месяцев провели в кабинете и ушли, наговорили всего", - отметила официальный представитель МИД. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми упрекнул руководство РФ в "империалистическом фашизме". Как сообщили в дипмиссии России в Лондоне, такие выпады оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой".
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в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Мария Захарова
Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"
Захарова связала слова МИД Британии о фашизме с безответственностью