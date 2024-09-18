https://ria.ru/20240918/zaharova-1973343692.html

Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"

Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме" - РИА Новости, 18.09.2024

Захарова объяснила слова главы МИД Британии об "империалистическом фашизме"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми об "империалистическом фашизме" России с поведением политика,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:31

2024-09-18T11:31

2024-09-18T11:35

в мире

россия

великобритания

лондон

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала слова главы МИД Британии Дэвида Лэмми об "империалистическом фашизме" России с поведением политика, который не чувствует ответственности за свои высказывания. "Они (британцы - ред.) в белом пальто, на котором хорошо видны кровавые следы. Будь это пальто другого цвета, возможно, можно было бы что-то скрыть, но они ведь сами не дают забыть эту историю", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. "Они (министры иностранных дел в Британии - ред.) же приходят, по полгода пребывают в кабинетах и потом уходят. О чем это говорит? Это говорит о полной безответственности: они знают, что они ни за что не будут нести никакой ответственности. Посмотрите какое количество с 2022 года было министров иностранных дел Британии: ну, пришли, пару месяцев провели в кабинете и ушли, наговорили всего", - отметила официальный представитель МИД. Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми упрекнул руководство РФ в "империалистическом фашизме". Как сообщили в дипмиссии России в Лондоне, такие выпады оскорбляют память тех, кто сражался с "коричневой чумой".

https://ria.ru/20240917/konflikt-1973085041.html

россия

великобритания

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, лондон, мария захарова