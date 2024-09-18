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На ЗАЭС не зафиксировали прилетов - РИА Новости, 18.09.2024
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11:28 18.09.2024 (обновлено: 11:44 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/zaes-1973348620.html
На ЗАЭС не зафиксировали прилетов
На ЗАЭС не зафиксировали прилетов - РИА Новости, 18.09.2024
На ЗАЭС не зафиксировали прилетов
На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1",... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:28
2024-09-18T11:44
происшествия
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.Город Энергодар, расположенный возле ЗАЭС, утром в среду подвергся массовой атаке беспилотников, опасность применения противником БПЛА по Энергодару сохраняется, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина."На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме" , - говорится в сообщении пресс-службы.Сотрудники ЗАЭС делают всё максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html
https://ria.ru/20240904/rosatom-1970593758.html
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происшествия, запорожская аэс, энергодар, европа
Происшествия, Запорожская АЭС, Энергодар, Европа
На ЗАЭС не зафиксировали прилетов

На ЗАЭС не зафиксировали прилетов, нарушений условий безопасности нет

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.
Город Энергодар, расположенный возле ЗАЭС, утром в среду подвергся массовой атаке беспилотников, опасность применения противником БПЛА по Энергодару сохраняется, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
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В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
13 сентября, 16:18
"На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме" , - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники ЗАЭС делают всё максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ПроисшествияЗапорожская АЭСЭнергодарЕвропа
 
 
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