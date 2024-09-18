На ЗАЭС не зафиксировали прилетов
На ЗАЭС не зафиксировали прилетов, нарушений условий безопасности нет
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.
Город Энергодар, расположенный возле ЗАЭС, утром в среду подвергся массовой атаке беспилотников, опасность применения противником БПЛА по Энергодару сохраняется, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
В МАГАТЭ знают, что атаки по ЗАЭС ведет Украина, заявил постпред в Вене
13 сентября, 16:18
"На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме" , - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники ЗАЭС делают всё максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.