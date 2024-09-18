https://ria.ru/20240918/zaes-1973348620.html

На ЗАЭС не зафиксировали прилетов

На ЗАЭС не зафиксировали прилетов - РИА Новости, 18.09.2024

На ЗАЭС не зафиксировали прилетов

На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1",... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:28

2024-09-18T11:28

2024-09-18T11:44

происшествия

запорожская аэс

энергодар

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. На территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.Город Энергодар, расположенный возле ЗАЭС, утром в среду подвергся массовой атаке беспилотников, опасность применения противником БПЛА по Энергодару сохраняется, сообщила ранее РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина."На территории Запорожской атомной станции прилетов не зафиксировано. Нарушений пределов и условий безопасности нет. Энергоснабжение станции обеспечено за счёт линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1". Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме" , - говорится в сообщении пресс-службы.Сотрудники ЗАЭС делают всё максимально возможное для обеспечения безопасной эксплуатации станции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.

https://ria.ru/20240913/ulyanov-1972552004.html

https://ria.ru/20240904/rosatom-1970593758.html

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, запорожская аэс, энергодар, европа